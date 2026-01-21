Gabi Guimarães renova com Conegliano até 2029

A capitã da Seleção Brasileira de vôlei feminino, Gabi Guimarães, continuará no Conegliano. A equipe italiana anunciou nesta quarta-feira (21) a renovação com a ponteira até 2029. Em entrevista exclusiva ao Lance! durante o Mundial de Clubes, em dezembro de 2025, a camisa 10 afirmou que está no time dos seus sonhos — e parece que ela ainda não quer acordar.

— Meu time é a realização de um sonho. Era um sonho jogar com a De Gennaro, com a Zhu, com quem eu sempre quis jogar, mas não consegui no VakifBank, e com a Bella. Aqui a gente conseguiu jogar juntas. Eu não sei o que mais posso pedir. Trouxe todo mundo! — afirmou Gabi.

Gabi Guimarães no Conegliano (Foto: Reprodução Instagram)

Gabi chegou ao time italiano em 2024 e, desde então, venceu todos os títulos disputados (Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Champions League). Destaque em todas as conquistas, ela ainda foi eleita MVP do Campeonato Italiano e melhor ponteira da Champions.

— Permanecer aqui é a escolha certa para mim. Encontrei a situação ideal. Quanto mais me adapto à rotina diária, mais aprecio o ambiente e o estilo de vida desta região e deste clube. Ficar aqui pelos próximos anos significa saber que estarei ao lado dos melhores atletas do mundo, com uma comissão técnica altamente qualificada e em um ambiente de alto nível onde me sinto confortável e valorizada. Isso é essencial para que eu possa dar o meu melhor em quadra e buscar o nível de excelência que almejo — disse Gabi em nota publicada pelo clube.

Além da brasileira, o Conegliano já confirmou a renovação com o técnico Danile Santarelli e a oposta Isabelle Haak.

Durante a vitória do Conegliano sobre o Vallefoglia por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/19 e 25/23), a ponteira protagonizou um lance que rapidamente viralizou nas redes sociais: uma defesa cinematográfica utilizando o pé.