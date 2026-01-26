Destaques x elenco: o que pesa mais na Copa Brasil de vôlei?

A disputa da Copa Brasil de Vôlei Masculino coloca frente a frente tipos de equipes diferentes. Enquanto o Guarulhos aposta no brilho individual de Bryan, maior pontuador da Superliga, potências como Sada Cruzeiro e Vôlei Renata sustentam seu favoritismo em elencos mais equilibrados e completos.

No duelo entre mineiros e paulistas, Bryan surge como a principal força ofensiva do Guarulhos e vem cumprindo seu papel com maestria. O oposto soma 311 pontos na competição e lidera as estatísticas de saque, com 24 aces. Por outro lado, o líder Sada Cruzeiro pulveriza suas ações: o oposto Oppenkoski é o maior pontuador da equipe, mas aparece apenas em sexto no ranking geral da liga, o ponteiro Douglas é o 20° e Lucão é o 24°.

O padrão se repete na Superliga, os jogadores que lideram as estatísticas individuais pertencem, muitas vezes, a equipes que ocupam as posições inferiores da tabela. A desvantagem dessa dependência é que as ações ofensivas ficam concentradas em um único setor da quadra, o que facilita a leitura defensiva e a marcação do adversário.

O ponteiro Jaques, do Joinville, briga para estar entre os três maiores pontuadores da competição, mas sua equipe soma apenas quatro vitórias em 14 jogos. Cenário semelhante vive Davy, do Viapol Vôlei São José. O oposto soma 238 pontos, mas o time paulista não consegue acompanhar o ritmo do atacante, ocupando as últimas posições da tabela.

Cruzeiro x Guarulhos na Superliga Masculina (Foto: Agência i7/ Cruzeiro)

Quartas de final da Copa Brasil

26/01 - 20h: Praia Clube x Suzano Vôlei (sportv2);

(sportv2); 27/01 - 18h30: Campinas x Sesi Bauru (sportv2);

(sportv2); 28/01 - 18h30: Minas x Goiás (sportv2);

(sportv2); 28/01 - 21h: Cruzeiro x Guarulhos (sportv2).

Os vencedores avançam para a fase final, que será realizada no Ginásio Moringão, em Londrina (PR). As semifinais estão programadas para os dias 7 e 8 de março e o campeão da Copa Brasil garante vaga na Supercopa 2026 e também no Sul-Americano de Clubes 2027.