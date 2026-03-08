De virada, Campinas bate Cruzeiro e é campeão inédito da Copa Brasil de vôlei

A noite deste domingo (8) foi de glória para o Campinas. No Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná, a equipe paulista venceu o Cruzeiro por 3 sets a 1 e conquistou o título da Copa Brasil de vôlei pela primeira vez na história, após bater na trave em três oportunidades. A partida teve fim nas parciais 21/25, 25/23, 26/24 e 25/17.

Este foi o segundo título do Campinas em cima do Cruzeiro no espaço de uma semana. No último domingo (1º), a equipe protagonizou uma virada épica, após estar perdendo de 2 sets a 0, e se tornou campeã inédita do Sul-Americano.

O time mineiro é o maior campeão da Copa Brasil e buscava o nono título. Esta foi a primeira vez, em 14 edições do torneio, que o Cruzeiro chegou à decisão e saiu derrotado.

Como foi o jogo?

1º set

A partida começou com erro de saque de Bruninho, e o início do confronto foi de estudo de ambos os lados, em um ritmo abaixo. Assim, o placar se desenrolou de forma equilibrada, e os times tinham dificuldade em construir sequência. O Cruzeiro abriu 11 a 6 em ótima passagem de Douglas Souza pelo saque, quebrada por ponto de Matheus Pinta.

Após isso, o time mineiro ampliou a vantagem, e Horacio Dileo, técnico adversário, gastou seu segundo tempo do set no momento em que o Campinas perdia por 16 a 9. O Cruzeiro, abrilhantado pela potência de Oppenkoski, conteve a reação da equipe paulista, se manteve à frente e fechou o set em 25 a 21.

2º set

A segunda parcial mostrou suas credenciais com rallys disputados e recheados de boas defesas. Os bons volumes de jogo de ambos os lados deram traços acirrados ao confronto. O bloqueio do Campinas funcionou, e a equipe, mais agressiva do que no set anterior, abriu 9 a 5. No entanto, o Cruzeiro não deixou barato e chegou ao empate no 12º ponto, após ataque para fora de Bruno Lima.

Em um set decidido nos detalhes, quem se deu melhor foi o Campinas. Matheus Bandini entrou para sacar e levou a equipe ao set point em ace. Após isso, o time paulista venceu a parcial após ataque de Judson pelo meio, por 25 a 23.

Campinas e Cruzeiro se enfrentaram na final da Copa Brasil de vôlei masculino (Foto: Divulgação/ CBV)

3º set

As equipes voltaram para a terceira parcial em um ritmo mais abaixo, e o início foi marcado por alguns erros de saque que prejudicaram a dinâmica da partida. No entanto, as boas jogadas logo voltaram, e a rivalidade voltou a ser demonstrada em quadra. Impulsionado pela garra do ponteiro Maurício Borges, o Campinas foi capaz de segurar uma vantagem de dois pontos no meio da parcial.

No entanto, o Cruzeiro empatou, e a partida, mais uma vez, foi pautada nos detalhes. Na reta mais importante do set, o time mineiro abriu 23 a 21, e Horacio Dileo pediu tempo para "organizar a casa" e tentar conter a ofensiva adversária. E a estratégia deu certo, com o Campinas marcando dois pontos em sequência e deixando tudo igual. Após isso, o Cruzeiro teve o set point, mas Douglas Souza atacou para fora. Em ponto de Bruno Lima explorando o bloqueio, o Campinas venceu a parcial por 26 a 24.

4º set

O quarto set foi nervoso, com nenhuma das equipes conseguindo abrir distância no placar. Isso aconteceu apenas no 17 a 15, favorável ao Campinas. Nesse momento, Felipe Ferraz, temendo com que a vantagem contrária fosse ampliada, parou o tempo técnico. No entanto, o time paulista continuou no saque, abrilhantado por Matheus Pinta, e o treinador novamente parou o jogo.

Em uma ótima reta final, Adriano marcou ponto direto de saque, levando o time paulista a vencer a parcial por 25 a 17. Com isso, o Campinas se consagrou campeão inédito da Copa Brasil de vôlei.

