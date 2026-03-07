Sólido, Campinas vence Goiás e vai à final da Copa Brasil de vôlei

Em confronto disputado neste sábado (7), o Campinas venceu o Goiás por 3 sets a 0 e garantiu sua vaga na decisão da Copa Brasil de vôlei, após um desempenho sólido. No Ginásio Moringão, em Londrina (PR), as parciais tiveram fim em 25/19, 25/21 e 25/18.

Esta é a quarta vez que o Campinas chega à final da Copa Brasil, torneio mata-mata que reúne os oito melhores colocados da Superliga. O time, liderado pelo levantador Bruninho - escolhido como o melhor jogador da semifinal - busca um título inédito.

Como foi o jogo?

1º set

O início da partida foi equilibrado, com as equipes se alternando à frente do placar. O Campinas foi o primeiro a construir distância, no 8 a 5. Nesse momento, Hítalo Machado, técnico da equipe goiana, parou o jogo pela primeira vez. Após isso, o time paulista seguiu na frente, marcando muito bem o jogo de Saliba, o melhor atacante do adversário.

Com isso, o Campinas ampliou a vantagem e venceu a primeira parcial por 25 a 19, em ponto de Judson pelo meio, definido após desafio.

2º set

Ambos os times voltaram em bom ritmo para o segundo set, reservando um duelo equilibrado e baseado em bons volumes de jogo. Mais vibrante e com mais potência nos ataques, o Goiás melhorou sua atuação e abriu 9 a 7, com dois pontos seguidos do central Victor Hugo. Do outro lado, Judson não deixou barato e levou o Campinas a uma crescente, virando o jogo.

Em um 13 a 10 adverso, após um bom início de set, Hítalo pediu tempo técnico. Com a "casa arrumada", o Goiás esboçou uma reação, mas não foi suficiente. Assim, o Campinas, mesmo após uma sequência de pontos mal finalizados, fechou o set em 25 a 21, em erro de saque de João Vitor.

3º set

Buscando confirmar a vitória por sets diretos, o Campinas seguiu com um bom volume de jogo na terceira parcial. Em ótimo desempenho tático e contando com show de Judson pelo meio, o time logo abriu 7 a 3. No entanto, não teve vida tranquila e viu o Goiás diminuir a distância para apenas um ponto, no 12 a 11.

Após isso, o Campinas retomou as rédeas do confronto e seguiu assim até o fim. Em saque para fora de Victor Hugo, o time paulista venceu a parcial por 25 a 18, garantindo a vitória por sets diretos e a vaga na final da Copa Brasil

O que vem por aí?

O Campinas aguarda o vencedor entre Cruzeiro e Praia Clube, partida que acontece às 21h deste sábado (7), para conhecer seu adversário da decisão da Copa Brasil. A final está marcada para as 20h30 (de Brasília) deste domingo (8).