Uma semana após final histórica, Cruzeiro e Campinas se reencontram na decisão da Copa Brasil de vôlei

Apenas uma semana após a decisão do Campeonato Sul-Americano, Cruzeiro e Campinas já estarão frente a frente mais uma vez. Agora, a briga é pelo troféu da Copa Brasil, em Londrina, no Paraná. No torneio continental, quem se deu melhor foi o time paulista, em um confronto histórico. Já neste domingo (8), o Cruzeiro vai em busca da revanche.

A rivalidade entre Cruzeiro e Campinas tem se tornado marcante nesta temporada. Não à toa, eles são o atual primeiro e terceiro colocados da tabela da Superliga, respectivamente. O título do Campinas no Sul-Americano, conquistado após a equipe estar perdendo por 2 sets a 0, foi inédito e significou uma sequência de nove anos consecutivos em que a equipe paulista levantava o troféu.

No retrospecto recente, quem tem se dado melhor é o Campinas. Nos últimos cinco jogos entre os times, o Cruzeiro venceu apenas um, na final da Superliga 24/25. Já no histórico da Copa Brasil, o Cruzeiro sai na frente. A equipe é a maior campeã do torneio, com nove títulos. Por outro lado, seu adversário busca um feito inédito, após ser vice em três oportunidades.

Cruzeiro está na final da Copa Brasil de vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Informações da final

Cruzeiro x Campinas - final Copa Brasil de vôlei masculino

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná

📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

Campanha das equipes na Copa Brasil

Quartas de final

Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19

x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19 Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25

Semifinal