Uma semana após final histórica, Cruzeiro e Campinas se reencontram na decisão da Copa Brasil de vôlei
No último domingo (1º), o Campinas se consagrou campeão do Sul-Americano em cima do Cruzeiro
- Matéria
- Mais Notícias
Apenas uma semana após a decisão do Campeonato Sul-Americano, Cruzeiro e Campinas já estarão frente a frente mais uma vez. Agora, a briga é pelo troféu da Copa Brasil, em Londrina, no Paraná. No torneio continental, quem se deu melhor foi o time paulista, em um confronto histórico. Já neste domingo (8), o Cruzeiro vai em busca da revanche.
Relacionadas
➡️ Cruzeiro bate Praia Clube em sets diretos e avança à final da Copa Brasil de vôlei
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A rivalidade entre Cruzeiro e Campinas tem se tornado marcante nesta temporada. Não à toa, eles são o atual primeiro e terceiro colocados da tabela da Superliga, respectivamente. O título do Campinas no Sul-Americano, conquistado após a equipe estar perdendo por 2 sets a 0, foi inédito e significou uma sequência de nove anos consecutivos em que a equipe paulista levantava o troféu.
No retrospecto recente, quem tem se dado melhor é o Campinas. Nos últimos cinco jogos entre os times, o Cruzeiro venceu apenas um, na final da Superliga 24/25. Já no histórico da Copa Brasil, o Cruzeiro sai na frente. A equipe é a maior campeã do torneio, com nove títulos. Por outro lado, seu adversário busca um feito inédito, após ser vice em três oportunidades.
Informações da final
Cruzeiro x Campinas - final Copa Brasil de vôlei masculino
🗓️ Data e horário: domingo, 8 de março de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍Local: Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná
📺Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)
🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Copa Brasil de Vôlei masculino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Campanha das equipes na Copa Brasil
Quartas de final
- Cruzeiro 3 x 0 Guarulhos - 25/19, 29/27 e 25/19
- Campinas 3 x 1 Sesi Bauru - 21/25, 25/16, 28/26 e 27/25
Semifinal
- Cruzeiro 3 x 0 Praia Clube - 28/26, 25/19 e 25/17
- Campinas 3 x 0 Goiás - 25/19, 25/21 e 25/18
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias