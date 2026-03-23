Ao Lance!, Alison 'Mamute' se surpreende com indicação ao Hall da Fama do vôlei

A indicação de Alison Cerutti - o 'Mamute' - ao Hall da Fama de vôlei 2026 foi anunciada na última quarta-feira (18). No entanto, em entrevista exclusiva ao Lance!, dias depois, nesta segunda-feira (23), o ex-atleta teve uma reação de surpresa quando perguntado sobre a premiação, afirmando que não sabia que havia sido indicado.

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Após a pergunta, Mamute ficou desacreditado. Mas, logo depois, quando "a ficha caiu", se mostrou feliz e comemorou, fazendo uma reflexão sobre sua trajetória e chamando o público para votar nele. Confira o momento abaixo:

Em busca da honraria na categoria "vôlei de praia masculino", o brasileiro tem o espanhol Pablo Herrera e o alemão Jonas Reckermann - algoz de Alison e Bruno em Londres 2012 - como seus adversários. Eles concorrem a uma votação popular online, que ficará aberta entre 1º e 14 de abril e será considerada no processo de escolha dos nomes pela International Volleyball Hall of Fame (IVHF).

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A indicação de Mamute ao Hall da Fama coroa uma carreira vitoriosa. O ex-jogador, natural de Vitória, no Espírito Santo, participou de três Olimpíadas. Em Londres 2012, foi prata ao lado Emanuel. Após bater na trave, a conquista do ouro olímpico veio em 2016, nas areias da Praia de Copacabana, tendo Bruno Schimdt como seu parceiro. Já em seu última edição de Jogos Olímpicos, Mamute jogou com Álvaro e terminou na quinta posição.

Além dessas conquistas, acumula dois títulos mundiais e três do Circuito Brasileiro. Ele se aposentou das quadras em outubro do ano passado, aos 39 anos, no mesmo palco do ouro da Rio 2026. Em seu último jogo da carreira, Mamute foi bronze na etapa do Rio de Janeiro do circuito nacional, ao lado de Renato.

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Alison Mamute na etapa do Rio de Janeiro do Circuito Brasileiro, em outubro de 2025 (Foto: Gianne Carvalho/MPG/CBV)

Sobre o Hall da Fama de vôlei 2026

Quatro brasileiros aparecem na lista de candidatos ao Hall da Fama do vôlei em 2026, divulgada nesta quarta-feira (18). São eles: Fabi Alvim, Alison Mamute, Juliana Felisberta e Ary Graça. O resultado será divulgado no dia 18 de maio. Os vencedores serão eternizados no mural que reconhece os ícones do voleibol.

Ao todo, 19 personalidades de 12 países diferentes estão elegíveis para sete categorias: jogador de quadra (masculino e feminino), jogador de praia (masculino e feminino), treinador, liderança e vôlei paralímpico.

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