Fluminense leva susto, mas vence o já rebaixado Tijuca na Superliga Feminina

Na noite desta sexta-feira (20), o Fluminense superou o já rebaixado Tijuca em partida disputada no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro. O confronto, válido pela 21ª rodada da Superliga, a penúltima do returno, terminou em 3 sets a 1, nas parciais 25/21, 22/25, 25/17 e 25/18.

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Com a vitória, o Fluminense vai aos playoffs na sexta posição da tabela, com 32 pontos - o time não pode mais ser ultrapassado. Já o rebaixado Tijuca, que não contou com a ponteira Ariele, lesionada, é o penúltimo colocado, com 12 somados.

Como foi o jogo?

1º SET

O Tijuca demonstrou desorganização no início da partida e viu o Fluminense chegar ao 5 a 3 em um imponente bloqueio de Lays pelo meio. No entanto, logo virou, com um ponto de Rebeca no mesmo fundamento e abriu três de vantagem, no 9 a 6. A equipe tijucana ampliou a vantagem, e Marcos Miranda parou o jogo pela primeira vez.

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Na volta, com brilho de Marcelle nas defesas, o Fluminense se reergueu e empatou no 17º ponto. Após isso, na reta final, o Tricolor se mostrou superior, contra um Tijuca que apresentava dificuldades nas viradas de bola. Assim, em ataque na rede de Gabi Gagliassi pela pipe, o time da casa levou a primeira parcial por 25 a 21.

2º SET

O início do segundo set foi equilibrado, mas com rallys mais bem jogados em relação à primeira parcial. O primeiro a se distanciar no placar foi o Fluminense, no 9 a 6. Após pausa de Matheus Bieler para "arrumar a casa", o Tijuca melhorou, principalmente na eficiência dos ataques, e chegou a diminuir a diferença para um ponto, no 18 a 17.

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No entanto, um ótimo bloqueio tricolor fez a equipe voltar a rodar. Na reta mais importante do set, o Tijuca permaneceu no retrovisor do adversário, forçando Marcos Miranda a parar o jogo quando o placar marcava 21 a 20. No rally seguinte, a equipe tijucana chegou ao empate e, na sequência, virou, em uma ótima passagem da oposta Vivi pelo saque. O time da casa salvou um set point, mas viu o Tijuca fechar a segunda parcial em 25 a 22, com ponto "de China" da central Vivian.

Fluminense e Tijuca se enfrentaram no Ginásio do Hebraica pelo returno da Superliga Feminina (Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC)

3º SET

Em busca de recuperação, o Fluminense voltou em bom ritmo para o terceiro set e, se aproveitando da ótima sequência de saques de Vanessa, logo abriu 3 a 0. Imponente, a equipe ampliou a vantagem e chegou a ter 14 a 5, tendo o bloqueio como um dos principais fundamentos na parcial. O Tijuca melhorou, mas a missão de anular a distância confortável construída pelo adversário era difícil. Com isso, o Fluminense venceu o set por 25 a 17, após ataque de Vanessa na diagonal curta.

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4º SET

Precisando da vitória para se manter vivo na partida, o Tijuca voltou melhor, e o confronto voltou a ter traços acirrados. Porém, novamente, o Fluminense foi o primeiro a se distanciar, com as centrais, em bolas rápidas, sendo mais acionadas pela levantadora Fabíola. Confortável no placar, o Tricolor chegou a ter 16 a 12, mas passou a errar mais e deu chances ao adversário, que diminuiu a distância para um ponto, no 17 a 16.

Porém, na sequência, o Fluminense retomou às redeas do duelo e, motivado pelos gritos da torcida, venceu o set por 25 a 18 e fechou a partida em 3 sets a 1.

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Próximos compromissos das equipes na Superliga

A última rodada da fase classificatória da Superliga Feminina acontece nesta terça-feira (24), e todos os jogos serão disputados de forma simultânea, às 21h (de Brasília). O Fluminense, em casa, mede forças com o Brasília. Já o Tijuca visita o Praia Clube.