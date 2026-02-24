menu hamburguer
Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino 2026: equipes, formato e agenda

Competição tem três representantes brasileiros e acontece em Campinas (SP)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 24/02/2026
16:00
Campinas na Superliga 25/26 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
imagem cameraCampinas será um dos representantes brasileiro no Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
A partir desta quarta-feira (25) e até o próximo domingo (1), o Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), será palco da disputa do Sul-Americano de clubes de vôlei masculino. A cidade recebe a competição, que conta com três representantes brasileiros, pela primeira vez.

Ao todo, são nove times participantes. Dentre eles, três são do Brasil: Campinas (anfitrião), Cruzeiro e Minas. Na competição continental, eles disputarão o título contra equipes da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Equador. Confira abaixo os grupos:

Grupo A

  • Campinas (BRA)
  • San Lorenzo (ARG)
  • Murano (CHI)

Grupo B

  • Cruzeiro (BRA)
  • Defensores de Banfield (ARG)
  • Club Lagomar (URU)

Grupo C

  1. Minas (BRA)
  2. Ciudad Voley (ARG)
  3. Club Deportivo JML (EQU)
Minas será um dos representantes brasileiro no Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)
Minas será um dos representantes brasileiro no Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Confira a programação do Sul-Americano de vôlei

Quarta-feira (25/02)

  • Cruzeiro (BRA) x Lagomar (URU) - 14h
  • Minas (BRA) x Club Deportivo JML (EQU) - 17h
  • Campinas (BRA) x Murano (CHI) - 20h

Quinta-feira (26/02)

  1. Cruzeiro (BRA) x Defensores de Banfield (ARG) - 14h
  2. Minas (BRA) x Ciudad Voley (ARG) - 17h
  3. Campinas (BRA) x San Lorenzo (ARG) - 20h

Sexta-feira (27/02)

  1. Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h
  2. San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h
  3. Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

+Aposte na vitória do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

