A partir desta quarta-feira (25) e até o próximo domingo (1), o Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), será palco da disputa do Sul-Americano de clubes de vôlei masculino. A cidade recebe a competição, que conta com três representantes brasileiros, pela primeira vez.

Ao todo, são nove times participantes. Dentre eles, três são do Brasil: Campinas (anfitrião), Cruzeiro e Minas. Na competição continental, eles disputarão o título contra equipes da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Equador. Confira abaixo os grupos:

Grupo A

Campinas (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Murano (CHI)

Grupo B

Cruzeiro (BRA)

Defensores de Banfield (ARG)

Club Lagomar (URU)

Grupo C

Minas (BRA) Ciudad Voley (ARG) Club Deportivo JML (EQU)

Minas será um dos representantes brasileiro no Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Divulgação/ Vôlei Renata)

Formato de disputa

Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Confira a programação do Sul-Americano de vôlei

Quarta-feira (25/02)

Cruzeiro (BRA) x Lagomar (URU) - 14h

Minas (BRA) x Club Deportivo JML (EQU) - 17h

Campinas (BRA) x Murano (CHI) - 20h

Quinta-feira (26/02)

Cruzeiro (BRA) x Defensores de Banfield (ARG) - 14h Minas (BRA) x Ciudad Voley (ARG) - 17h Campinas (BRA) x San Lorenzo (ARG) - 20h

Sexta-feira (27/02)

Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

