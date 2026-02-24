Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino 2026: equipes, formato e agenda
Competição tem três representantes brasileiros e acontece em Campinas (SP)
A partir desta quarta-feira (25) e até o próximo domingo (1), o Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), será palco da disputa do Sul-Americano de clubes de vôlei masculino. A cidade recebe a competição, que conta com três representantes brasileiros, pela primeira vez.
Ao todo, são nove times participantes. Dentre eles, três são do Brasil: Campinas (anfitrião), Cruzeiro e Minas. Na competição continental, eles disputarão o título contra equipes da Argentina, do Chile, do Uruguai e do Equador. Confira abaixo os grupos:
Grupo A
- Campinas (BRA)
- San Lorenzo (ARG)
- Murano (CHI)
Grupo B
- Cruzeiro (BRA)
- Defensores de Banfield (ARG)
- Club Lagomar (URU)
Grupo C
- Minas (BRA)
- Ciudad Voley (ARG)
- Club Deportivo JML (EQU)
Formato de disputa
Em cada chave, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
Confira a programação do Sul-Americano de vôlei
Quarta-feira (25/02)
- Cruzeiro (BRA) x Lagomar (URU) - 14h
- Minas (BRA) x Club Deportivo JML (EQU) - 17h
- Campinas (BRA) x Murano (CHI) - 20h
Quinta-feira (26/02)
- Cruzeiro (BRA) x Defensores de Banfield (ARG) - 14h
- Minas (BRA) x Ciudad Voley (ARG) - 17h
- Campinas (BRA) x San Lorenzo (ARG) - 20h
Sexta-feira (27/02)
- Defensores de Banfield (ARG) x Lagomar (URU) - 14h
- San Lorenzo (ARG) x Murano (CHI) - 17h
- Club Deportivo JML (EQU) x Ciudad Voley (ARG) - 20h
*HORÁRIOS DE BRASÍLIA
