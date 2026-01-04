Após o recesso de fim de ano, os jogos da Superliga Feminina voltam nesta terça-feira (6), com o início do segundo turno da competição. O dia do retorno contará com três partidas. O Lance! reúne as datas e horários dos jogos da 12ª rodada e onde assistir; confira!

continua após a publicidade

➡️ Bola no chão é com ela! Ariele desponta como a maior pontuadora da Superliga

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jogos da 12ª rodada

Terça-feira (6/01)

Mackenzie x Minas - 18h30 (de Brasília) - VBTV (streaming)

Maringá x Fluminense - 20h - Sportv

Brasília x Praia Clube - 21h - VBTV (streaming)

Quarta-feira (7/01)

Sorocaba x Sesi Bauru - 18h30 - VBTV (streaming)

Barueri x Sesc RJ Flamengo - 21h - Sportv

Quinta-feira (8/01)

Osasco x Tijuca Tênis Clube - 21h - Sportv

Osasco x Barueri na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

Posição Time Pontos 1º Sesc RJ Flamengo 30 2º Minas 29 3º Praia Clube 24 4º Osasco 22 5º Fluminense 19 6º Sesi Bauru 18 7º Maringá 15 8º Barueri 12 9º Brasília 11 10º Mackenzie 9 11º Tijuca 6 12º Sorocaba 3

➡️ Jogadoras da Superliga anunciam noivado, e estrelas do vôlei comemoram

Ariele, do Tijuca, desponta como a maior pontuadora da Superliga

Para uma ponteira, que joga na rede e também precisa se revirar nas defesas e nos passes no fundo de quadra, colocar a bola no chão da quadra do adversário é uma das maiores alegrias. E, na Superliga Feminina 25/26, quem mais vem tendo esta sensação é Ariele, ponteira do Tijuca Tênis Clube.

Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ariele é a maior pontuadora da Superliga até aqui. Ao fim do primeiro turno, a ponteira soma 241 acertos. Atrás dela, vem Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, com 220 pontos. Já na terceira posição aparece a oposta Ariane, do Fluminense, com 202 acertos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial



