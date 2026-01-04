menu hamburguer
Confira horários e onde assistir aos jogos que abrem o returno da Superliga Feminina

A competição volta nesta terça-feira (6)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/01/2026
16:50
Superliga de Vôlei (Foto: Minas Tênis Clube)
imagem cameraSuperliga de Vôlei (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Após o recesso de fim de ano, os jogos da Superliga Feminina voltam nesta terça-feira (6), com o início do segundo turno da competição. O dia do retorno contará com três partidas. O Lance! reúne as datas e horários dos jogos da 12ª rodada e onde assistir; confira!

Jogos da 12ª rodada

Terça-feira (6/01)

  • Mackenzie x Minas - 18h30 (de Brasília) - VBTV (streaming)
  • Maringá x Fluminense - 20h - Sportv
  • Brasília x Praia Clube - 21h - VBTV (streaming)

Quarta-feira (7/01)

  • Sorocaba x Sesi Bauru - 18h30 - VBTV (streaming)
  • Barueri x Sesc RJ Flamengo - 21h - Sportv

Quinta-feira (8/01)

  • Osasco x Tijuca Tênis Clube - 21h - Sportv
Osasco x Barueri na Superliga Feminina 25/26
Osasco x Barueri na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira / Osasco São Cristóvão Saúde)

Veja a tabela completa da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontos

Sesc RJ Flamengo

30

Minas

29

Praia Clube

24

Osasco

22

Fluminense

19

Sesi Bauru

18

Maringá

15

Barueri

12

Brasília

11

10º

Mackenzie

9

11º

Tijuca

6

12º

Sorocaba

3

Ariele, do Tijuca, desponta como a maior pontuadora da Superliga

Para uma ponteira, que joga na rede e também precisa se revirar nas defesas e nos passes no fundo de quadra, colocar a bola no chão da quadra do adversário é uma das maiores alegrias. E, na Superliga Feminina 25/26, quem mais vem tendo esta sensação é Ariele, ponteira do Tijuca Tênis Clube.

Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ariele é a maior pontuadora da Superliga até aqui. Ao fim do primeiro turno, a ponteira soma 241 acertos. Atrás dela, vem Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, com 220 pontos. Já na terceira posição aparece a oposta Ariane, do Fluminense, com 202 acertos.

