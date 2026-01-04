Confira horários e onde assistir aos jogos que abrem o returno da Superliga Feminina
A competição volta nesta terça-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
Após o recesso de fim de ano, os jogos da Superliga Feminina voltam nesta terça-feira (6), com o início do segundo turno da competição. O dia do retorno contará com três partidas. O Lance! reúne as datas e horários dos jogos da 12ª rodada e onde assistir; confira!
Relacionadas
➡️ Bola no chão é com ela! Ariele desponta como a maior pontuadora da Superliga
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Jogos da 12ª rodada
Terça-feira (6/01)
- Mackenzie x Minas - 18h30 (de Brasília) - VBTV (streaming)
- Maringá x Fluminense - 20h - Sportv
- Brasília x Praia Clube - 21h - VBTV (streaming)
Quarta-feira (7/01)
- Sorocaba x Sesi Bauru - 18h30 - VBTV (streaming)
- Barueri x Sesc RJ Flamengo - 21h - Sportv
Quinta-feira (8/01)
- Osasco x Tijuca Tênis Clube - 21h - Sportv
Veja a tabela completa da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
1º
Sesc RJ Flamengo
30
2º
Minas
29
3º
Praia Clube
24
4º
Osasco
22
5º
Fluminense
19
6º
Sesi Bauru
18
7º
Maringá
15
8º
Barueri
12
9º
Brasília
11
10º
Mackenzie
9
11º
Tijuca
6
12º
Sorocaba
3
➡️ Jogadoras da Superliga anunciam noivado, e estrelas do vôlei comemoram
Ariele, do Tijuca, desponta como a maior pontuadora da Superliga
Para uma ponteira, que joga na rede e também precisa se revirar nas defesas e nos passes no fundo de quadra, colocar a bola no chão da quadra do adversário é uma das maiores alegrias. E, na Superliga Feminina 25/26, quem mais vem tendo esta sensação é Ariele, ponteira do Tijuca Tênis Clube.
Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ariele é a maior pontuadora da Superliga até aqui. Ao fim do primeiro turno, a ponteira soma 241 acertos. Atrás dela, vem Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, com 220 pontos. Já na terceira posição aparece a oposta Ariane, do Fluminense, com 202 acertos.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias