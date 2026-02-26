Semifinais da Copa Brasil feminina de vôlei: horários e onde assistir
As equipes que avançarem vão disputar a grande final no próximo sábado (28), às 21h (de Brasília)
O Ginásio do Moringão, em Londrina (PR), recebe nos dias 27 e 28 de fevereiro a fase final da Copa Brasil Feminina de Vôlei. Quatro potências da modalidade disputam as semifinais em busca do cobiçado troféu: Sesc Flamengo, Osasco São Cristóvão Saúde, Gerdau Minas e Dentil Praia Clube.
A fase decisiva do torneio, que reuniu os oito melhores times do primeiro turno da Superliga, terá transmissão ao vivo pelo Sportv2 e pela plataforma VBTV.
🏐✅ Ficha técnica
Semifinais da Copa Brasil feminina de vôlei
Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Londrina, Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
Gerdau Minas x Dentil Praia Clube
🗓️ Data e horário: Sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a partir das 21h (de Brasília)
📍 Local: Londrina, Paraná.
📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming) ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
Os quatro semifinalistas garantiram suas vagas em jogos únicos e emocionantes. O Sesc Flamengo, time carioca, assegurou a classificação ao bater o Barueri por 3 sets a 0, no ginásio do Tijuca. Em um confronto mais acirrado, o Osasco superou o Fluminense no tie-break, no Ginásio Municipal José Liberatti.
O Gerdau Minas eliminou o Maringá com um placar de 3 a 0, na Arena UniBH. Fechando a lista de classificados, o Dentil Praia Clube venceu o Sesi Bauru, também por 3 a 0, no Ginásio do UTC.Grande Final
Os vencedores de cada semifinal se enfrentarão na grande final no sábado (28), às 21h (horário de Brasília). A partida decisiva também terá transmissão de Sportv2 e VBTV.
Equipes participantes
A Copa Brasil de Vôlei 2026 contou com Sesc RJ Flamengo, Gerdau Minas, Dentil Praia Clube, Osasco, Fluminense, Sesi Bauru, Unilife Maringá e Paulistano Barueri, as oito equipes de melhor campanha no primeiro turno da Superliga.
