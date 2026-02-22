Sesi Bauru bate Osasco e é campeão inédito do Sul-Americano de vôlei

Na noite deste domingo (22), no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, o Sesi Bauru venceu o Osasco em um confronto 100% brasileiro válido pela grande final do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. A vitória foi por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/20 e 25/20, e marca o primeiro título da equipe na competição.

continua após a publicidade

➡️ Veja os lances da decisão

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O Sesi Bauru levantou o troféu de forma invicta, sem nenhum set perdido ao longo dos quatro jogos que disputou no torneio continental.

Apesar da derrota, o Osasco também está garantido no Mundial de Clubes deste ano. Segundo o regulamento do Sul-Americano, tanto o campeão quanto o vice garantem vaga na competição internacional.

Como foi a final do Sul-Americano de vôlei?

1º set

Os times entraram em quadra apresentando ataques agressivos, que fizeram com que o início da partida fosse equilibrado. Ainda assim, o Osasco foi capaz de chegar ao 6 a 3, em ponto de bloqueio da oposta Bianca Cugno. Após ataque de Acosta pela entrada de rede, o Sesi Bauru chegou ao empate no oitavo ponto e construiu vantagem no 12 a 10, forçando Luizomar a parar o jogo pela primeira vez.

continua após a publicidade

Na volta, o confronto seguiu truncado, mas o Sesi Bauru passou a cometer mais erros, o que, aliado à melhora do Osasco, levou o adversário a igualar o placar no 17º ponto. Depois, em um jogo que seguiu "lá e cá", o Sesi Bauru abriu dois, mas foi novamente alcançado. A reta final foi de altos e baixos para ambos os times. Nesse cenário, quem se deu melhor foi o Sesi Bauru, que, em ataque de Acosta na diagonal, fechou o set em 25 a 23.

2º set

A segunda parcial começou acirrada, apresentando rallys mais disputados e com os times se alternando à frente do placar. O set seguiu nesse ritmo por um bom tempo, e nenhum dos dois times conseguiu construir distância. O Osasco apostava no acionamento das centrais, e o Sesi Bauru, em bolas rápidas pelas extremidades.

continua após a publicidade

Nesses moldes, o Osasco foi capaz de chegar ao 16 a 14, momento em que Henrique Modenesi parou o jogo, a fim de ajustar o side out. A pausa surtiu efeito, e o placar voltou a ser igualado, dando traços dramáticos à reta final do set. No fim, a ponteira Acosta brilhou, e o Sesi Bauru abriu 21 a 17. A equipe ampliou a vantagem e venceu a parcial por 25 a 20.

Osasco x Sesi Bauru na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)

3º set

Em busca de conquistar a vitória por 3 sets a 0, o Sesi Bauru entrou com tudo na terceira parcial, mas esbarrou em uma ótima resistência do adversário. Assim, foi mais um início de set em que nenhum dos dois times conseguia se desgarrar no placar. O primeiro a abrir foi o Osasco, no 10 a 8. A equipe até conseguiu ampliar a distância, mas viu o Sesi Bauru chegar ao empate no 13º ponto.

Após isso, as equipes passaram a se alternar no controle das ações. No entanto, o Sesi Bauru dominou a reta decisiva, se valendo de erros do Osasco, e, em toque na rede do adversário, fechou o set em 25 a 20. Assim, se consagrou campeão inédito do Sul-Americano de vôlei.

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Confira a campanha invicta do Sesi Bauru na competição

Fase de grupos

Sesi Bauru 3 x 0 Club UVIV (EQU) - 25/9, 25/7 e 25/8

x 0 Club UVIV (EQU) - 25/9, 25/7 e 25/8 Sesi Bauru 3 x 0 Alianza Lima (PER) - 25/21, 25/19 e 25/20

Semifinal

Sesi Bauru 3 x 0 Alianza Lima (PER) - 25/12, 25/20 e 28/26

Final