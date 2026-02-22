menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

AO VIVO: Siga Osasco x Sesi Bauru na final do Sul-Americano de vôlei

Decisão do título acontece no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 22/02/2026
18:49
Atualizado há 1 minutos
Osasco está na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
imagem cameraOsasco está na final do Sul-Americano de vôlei (Foto: Carolina Oliveira)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (22), Osasco e Sesi Bauru protagonizam uma final 100% brasileira do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. No Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, os times entram em quadra às 19h (de Brasília). A partida tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Osasco 1 x 0 Sesi Bauru

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Osasco e Sesi Bauru estão garantidos no Mundial de Clubes de vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

2º set - Osasco 16 x 16 Sesi Bauru

  • Bianca Cugno ataca para fora
  • Parcial extremamente acirrada até aqui
  • Bruna, pela saída, para baixo!
  1. Jenna Gray aciona Larissa de novo, e, dessa vez, ela coloca no chão
  • Ataque para fora de Larissa, que buscava a paralela
  • Explorando o bloqueio, Acosta marca para o Sesi Bauru
  • Mayhara pelo meio!
  • Bianca Cugno para Kasiely no bloqueio. Tudo igual no 6 a 6
  • Ataque para fora de Caitie Baird
  1. Acosta corre atrás de bola sensacional!
  • Bianca Cugno finaliza um rally bem jogado
  • O primeiro ponto é do Sesi Bauru
  • Início do segundo set!

1º set - Osasco 23 x 25 Sesi Bauru

  • Acosta na diagonal para fechar o set!
  • Osasco salva o primeiro set point
  1. Dani Lins chama Mayany, e ela coloca para baixo! É set point para o Sesi Bauru no 24 a 22
  • Catie Baird diminui para o Osasco
  • Maynay no bloqueio!
  • Inversão de 5x1 no Osasco
  • Kasiely na paralela!
  • Não passa! Bloqueio de Diana
  • Ace de Osasco!
  • Tudo igual no 17 a 17
  • Pelo fundo, Bruna Moraes!
  • Explorando o bloqueio, Basso marca para o Osasco
  • No 12 a 10, Luizomar de Moura para o jogo pela primeira vez
  1. Dani Lins aciona Diana pelo meio, e é bola para baixo!
  • Acosta empata a partida para o Sesi Bauru
  • Inteligência! Basso explora a mão de fora do bloqueio
  • Bianca Cugno no bloqueio!
  1. Bruna coloca no chão
  • Kasiely na diagonal
  • Larissa no bloqueio! Portas fechadas
  • Começa o jogo!
  • Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas
  • Pré-jogo: Aquecimento finalizado!
  • Pré-jogo: Partida é reedição da final da Superliga Feminina 24/25, que teve vitória do Osasco por 3 sets a 1
  • Pré-jogo: Jogadoras em quadra para aquecimento
  • Pré-jogo: Alianza Lima fica com o bronze do Sul-Americano ao vencer o San Martín por 3 sets a 1.
  • Pré-jogo: Na mesma quadra, Universidad San Martín e Alianza Lima batalham pelo terceiro lugar do Sul-Americano.

As duas equipes representantes do Brasil avançaram às finais do Sul-Americano com campanhas irretocáveis, sem nenhum set perdido. Na semifinal, o Osasco passou pela Universidad San Martín nas parciais 25/12, 25/20 e 28/26, e o Sesi Bauru superou o Alianza Lima em 25/12, 25/20 e 28/26.

Sesi Bauru vence Regatas Lima no Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)
Sesi Bauru vence Regatas Lima no Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

Osasco e Sesi Bauru estão classificados para o Mundial de Clubes

Segundo o regulamento do Sul-Americano deste ano, o campeão e o vice se classificam para o torneio internacional, ainda em data e sede a serem definidas. O Osasco irá em busca de seu segundo título mundial, após ter vencido em 2012. Em 2025, a equipe terminou o campeonato com o bronze. Já o Sesi Bauru volta ao Mundial de Clubes depois de 12 anos.

continua após a publicidade

➡️ Sesi Bauru vence Alianza Lima e avança à decisão do Sul-Americano de vôlei

➡️ Osasco bate time peruano e está na final do Sul-Americano de vôlei

Informações da final

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4

+Aposte no título do seu time no Sul-Americano
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias