AO VIVO: Siga Osasco x Sesi Bauru na final do Sul-Americano de vôlei

Neste domingo (22), Osasco e Sesi Bauru protagonizam uma final 100% brasileira do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. No Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, os times entram em quadra às 19h (de Brasília). A partida tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Osasco 1 x 0 Sesi Bauru

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

2º set - Osasco 16 x 16 Sesi Bauru

Bianca Cugno ataca para fora

Parcial extremamente acirrada até aqui

Bruna, pela saída, para baixo!

Jenna Gray aciona Larissa de novo, e, dessa vez, ela coloca no chão

Ataque para fora de Larissa, que buscava a paralela

Explorando o bloqueio, Acosta marca para o Sesi Bauru

Mayhara pelo meio!

Bianca Cugno para Kasiely no bloqueio. Tudo igual no 6 a 6

Ataque para fora de Caitie Baird

Acosta corre atrás de bola sensacional!

Bianca Cugno finaliza um rally bem jogado

O primeiro ponto é do Sesi Bauru

Início do segundo set!

1º set - Osasco 23 x 25 Sesi Bauru

Acosta na diagonal para fechar o set!

Osasco salva o primeiro set point

Dani Lins chama Mayany, e ela coloca para baixo! É set point para o Sesi Bauru no 24 a 22

Catie Baird diminui para o Osasco

Maynay no bloqueio!

Inversão de 5x1 no Osasco

Kasiely na paralela!

Não passa! Bloqueio de Diana

Ace de Osasco!

Tudo igual no 17 a 17

Pelo fundo, Bruna Moraes!

Explorando o bloqueio, Basso marca para o Osasco

No 12 a 10, Luizomar de Moura para o jogo pela primeira vez

Dani Lins aciona Diana pelo meio, e é bola para baixo!

Acosta empata a partida para o Sesi Bauru

Inteligência! Basso explora a mão de fora do bloqueio

Bianca Cugno no bloqueio!

Bruna coloca no chão

Kasiely na diagonal

Larissa no bloqueio! Portas fechadas

Começa o jogo!

Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas

Pré-jogo: Aquecimento finalizado!

Pré-jogo: Partida é reedição da final da Superliga Feminina 24/25, que teve vitória do Osasco por 3 sets a 1

Pré-jogo: Jogadoras em quadra para aquecimento

Pré-jogo: Alianza Lima fica com o bronze do Sul-Americano ao vencer o San Martín por 3 sets a 1.

Pré-jogo: Na mesma quadra, Universidad San Martín e Alianza Lima batalham pelo terceiro lugar do Sul-Americano.

As duas equipes representantes do Brasil avançaram às finais do Sul-Americano com campanhas irretocáveis, sem nenhum set perdido. Na semifinal, o Osasco passou pela Universidad San Martín nas parciais 25/12, 25/20 e 28/26, e o Sesi Bauru superou o Alianza Lima em 25/12, 25/20 e 28/26.

Sesi Bauru vence Regatas Lima no Sul-Americano de vôlei (Foto: Betto Dolorier/ FPV)

Osasco e Sesi Bauru estão classificados para o Mundial de Clubes

Segundo o regulamento do Sul-Americano deste ano, o campeão e o vice se classificam para o torneio internacional, ainda em data e sede a serem definidas. O Osasco irá em busca de seu segundo título mundial, após ter vencido em 2012. Em 2025, a equipe terminou o campeonato com o bronze. Já o Sesi Bauru volta ao Mundial de Clubes depois de 12 anos.

➡️ Sesi Bauru vence Alianza Lima e avança à decisão do Sul-Americano de vôlei

➡️ Osasco bate time peruano e está na final do Sul-Americano de vôlei

Informações da final

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Sportv 4

