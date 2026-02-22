AO VIVO: Siga Osasco x Sesi Bauru na final do Sul-Americano de vôlei
Decisão do título acontece no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
Neste domingo (22), Osasco e Sesi Bauru protagonizam uma final 100% brasileira do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. No Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, os times entram em quadra às 19h (de Brasília). A partida tem transmissão do Sportv 4. ATUALIZAÇÃO SETS: Osasco 1 x 0 Sesi Bauru
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
2º set - Osasco 16 x 16 Sesi Bauru
- Bianca Cugno ataca para fora
- Parcial extremamente acirrada até aqui
- Bruna, pela saída, para baixo!
- Jenna Gray aciona Larissa de novo, e, dessa vez, ela coloca no chão
- Ataque para fora de Larissa, que buscava a paralela
- Explorando o bloqueio, Acosta marca para o Sesi Bauru
- Mayhara pelo meio!
- Bianca Cugno para Kasiely no bloqueio. Tudo igual no 6 a 6
- Ataque para fora de Caitie Baird
- Acosta corre atrás de bola sensacional!
- Bianca Cugno finaliza um rally bem jogado
- O primeiro ponto é do Sesi Bauru
- Início do segundo set!
1º set - Osasco 23 x 25 Sesi Bauru
- Acosta na diagonal para fechar o set!
- Osasco salva o primeiro set point
- Dani Lins chama Mayany, e ela coloca para baixo! É set point para o Sesi Bauru no 24 a 22
- Catie Baird diminui para o Osasco
- Maynay no bloqueio!
- Inversão de 5x1 no Osasco
- Kasiely na paralela!
- Não passa! Bloqueio de Diana
- Ace de Osasco!
- Tudo igual no 17 a 17
- Pelo fundo, Bruna Moraes!
- Explorando o bloqueio, Basso marca para o Osasco
- No 12 a 10, Luizomar de Moura para o jogo pela primeira vez
- Dani Lins aciona Diana pelo meio, e é bola para baixo!
- Acosta empata a partida para o Sesi Bauru
- Inteligência! Basso explora a mão de fora do bloqueio
- Bianca Cugno no bloqueio!
- Bruna coloca no chão
- Kasiely na diagonal
- Larissa no bloqueio! Portas fechadas
- Começa o jogo!
- Pré-jogo: Jogadoras sendo apresentadas
- Pré-jogo: Aquecimento finalizado!
- Pré-jogo: Partida é reedição da final da Superliga Feminina 24/25, que teve vitória do Osasco por 3 sets a 1
- Pré-jogo: Jogadoras em quadra para aquecimento
- Pré-jogo: Alianza Lima fica com o bronze do Sul-Americano ao vencer o San Martín por 3 sets a 1.
- Pré-jogo: Na mesma quadra, Universidad San Martín e Alianza Lima batalham pelo terceiro lugar do Sul-Americano.
As duas equipes representantes do Brasil avançaram às finais do Sul-Americano com campanhas irretocáveis, sem nenhum set perdido. Na semifinal, o Osasco passou pela Universidad San Martín nas parciais 25/12, 25/20 e 28/26, e o Sesi Bauru superou o Alianza Lima em 25/12, 25/20 e 28/26.
Osasco e Sesi Bauru estão classificados para o Mundial de Clubes
Segundo o regulamento do Sul-Americano deste ano, o campeão e o vice se classificam para o torneio internacional, ainda em data e sede a serem definidas. O Osasco irá em busca de seu segundo título mundial, após ter vencido em 2012. Em 2025, a equipe terminou o campeonato com o bronze. Já o Sesi Bauru volta ao Mundial de Clubes depois de 12 anos.
➡️ Sesi Bauru vence Alianza Lima e avança à decisão do Sul-Americano de vôlei
➡️ Osasco bate time peruano e está na final do Sul-Americano de vôlei
Informações da final
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru
👁️ Onde assistir: Sportv 4
