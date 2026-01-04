Bola no chão é com ela! Ariele desponta como a maior pontuadora da Superliga

Para uma ponteira, que joga na rede e também precisa se revirar nas defesas e nos passes no fundo de quadra, colocar a bola no chão da quadra do adversário é uma das maiores alegrias. E, na Superliga Feminina 25/26, quem mais vem tendo esta sensação é Ariele, ponteira do Tijuca Tênis Clube.

Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ariele é a maior pontuadora da Superliga até aqui. Ao fim do primeiro turno, a ponteira soma 241 acertos.

A atuação da jogadora é peça-chave do Tijuca, que amarga a penúltima e 11ª posição da tabela e busca se recuperar no campeonato em busca de avançar aos playoffs. A equipe tem apenas uma vitória em onze confrontos.

Ponteira Ariele, do Tijuca, durante partida da Superliga (Foto: Reprodução)

Atrás da mineira de 30 anos, nas estatísticas, vem a norte-americana Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo, com 220 pontos. Já na terceira posição aparece a oposta Ariane, do Fluminense, com 202 acertos.

A trajetória de Ariele

Ariele faz sua primeira temporada no Tijuca Tênis Clube, na estreia do time na elite do voleibol nacional. Este ano marca a volta da ponteira à ação, já que pausou a carreira por três anos para gravidez e dedicação à maternidade. Antes disso, Ariele teve passagens por times como o Sesc RJ Flamengo e o Barueri.

