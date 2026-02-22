Título do Sesi Bauru sobre o Osasco no Sul-Americano quebra 'tabu' recente da equipe em finais

A noite deste domingo (22) foi de glórias para o Sesi Bauru. No Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, o time venceu o rival Osasco e se consagrou campeão do Sul-Americano de clubes de vôlei pela primeira vez. Para além disso, o resultado significou a quebra de um "tabu" recente do Sesi Bauru em finais contra este mesmo adversário.

Entre a temporada passada e a deste ano, antes do Sul-Americano, Sesi Bauru e Osasco mediram forças em decisões em quatro oportunidades. Destas, o time comandado por Henrique Modonesi saiu perdedor em todas, o que mudou neste domingo (22).

Anteriormente as equipes haviam se enfrentado nas seguintes finais, todas com vitória do Osasco:

Campeonato Paulista - outubro de 2024

Copa Brasil - fevereiro de 2025

Superliga - maio de 2025

Supercopa - outubro de 2025

Nesse cenário, a decisão do Sul-Americano se mostrou como uma quebra dessa "maldição". Na partida, o Sesi Bauru se mostrou dominante e superou o Osasco por 3 sets a 0, nas parciais 25/23, 25/20 e 25/20.

Sesi Bauru x Osasco na final do Sul-Americano de Clubes de vôlei 2026 (Foto: Betto Dolorier/FPV)

Confira a campanha invicta do Sesi Bauru no Sul-Americano

Fase de grupos

Sesi Bauru 3 x 0 Club UVIV (EQU) - 25/9, 25/7 e 25/8

x 0 Club UVIV (EQU) - 25/9, 25/7 e 25/8 Sesi Bauru 3 x 0 Alianza Lima (PER) - 25/21, 25/19 e 25/20

Semifinal

Sesi Bauru 3 x 0 Alianza Lima (PER) - 25/12, 25/20 e 28/26

Final

Sesi Bauru 3 x 0 Osasco (BRA) - 25/23, 25/20 e 25/20

