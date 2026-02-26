menu hamburguer
Vôlei

Fase final da Copa Brasil de vôlei feminino: equipes, horários e onde assistir

Partidas acontecem entre sexta-feira (27) e sábado (28) no Ginásio Moringão, em Londrina (PR)

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/02/2026
16:00
Flamengo vence Barueri nas quartas da Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
Flamengo vence Barueri nas quartas da Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Paula Reis/ Flamengo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A fase final da Copa Brasil de vôlei feminino irá agitar o Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. Lá, serão disputadas as semifinais e a grande decisão do torneio, que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Feminina 25/26. As partidas acontecem entre esta sexta-feira (27) e sábado (28), com transmissão ao vivo do Sportv 2. O Lance! acompanha em tempo real.

Relacionadas

A importância da competição vai além do troféu em si, já que o campeão garante vaga no Sul-Americano 2027 e na Supercopa 2026. Assim, a disputa terá contornos ainda mais intensos.

Os times que avançaram à etapa final foram Sesc RJ Flamengo, Osasco - atual campeão -, Minas e Praia Clube. Confira abaixo os confrontos e a agenda do torneio:

Sexta-feira (27/02) - semifinais

  • Sesc RJ Flamengo x Osasco - 18h30
  • Minas x Praia Clube - 21h

Sábado (28/02) - final

  • Sesc RJ Flamengo ou Osasco x Minas ou Praia Clube - 21h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Tijuca e Osasco pela Superliga de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)
Tijuca está na semifinal da Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)

➡️ Título do Sesi Bauru sobre o Osasco no Sul-Americano quebra 'tabu' recente da equipe em finais

Confira os resultados das quartas de final da Copa Brasil

Cada jogo das quartas de final da Copa Brasil foi disputado com mando do time de melhor campanha no primeiro turno da Superliga. Confira os resultados:

  • Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Barueri - 25/15, 25/16 e 25/21
  • Osasco 3 x 2 Fluminense - 25/17, 25/18, 25/22, 25/18 e 15/12
  • Minas 3 x 0 Maringá - 25/16, 25/16 e 25/17 
  • Praia Clube 3 x 0 Sesi Bauru - 25/23, 25/23 e 27/25

