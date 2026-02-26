Fase final da Copa Brasil de vôlei feminino: equipes, horários e onde assistir

A fase final da Copa Brasil de vôlei feminino irá agitar o Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. Lá, serão disputadas as semifinais e a grande decisão do torneio, que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Feminina 25/26. As partidas acontecem entre esta sexta-feira (27) e sábado (28), com transmissão ao vivo do Sportv 2. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A importância da competição vai além do troféu em si, já que o campeão garante vaga no Sul-Americano 2027 e na Supercopa 2026. Assim, a disputa terá contornos ainda mais intensos.

Os times que avançaram à etapa final foram Sesc RJ Flamengo, Osasco - atual campeão -, Minas e Praia Clube. Confira abaixo os confrontos e a agenda do torneio:

continua após a publicidade

Sexta-feira (27/02) - semifinais

Sesc RJ Flamengo x Osasco - 18h30

Minas x Praia Clube - 21h

Sábado (28/02) - final

Sesc RJ Flamengo ou Osasco x Minas ou Praia Clube - 21h

*HORÁRIOS DE BRASÍLIA

Tijuca está na semifinal da Copa Brasil de vôlei feminino (Foto: Thiago Mendes / TTC)

➡️ Título do Sesi Bauru sobre o Osasco no Sul-Americano quebra 'tabu' recente da equipe em finais

Confira os resultados das quartas de final da Copa Brasil

Cada jogo das quartas de final da Copa Brasil foi disputado com mando do time de melhor campanha no primeiro turno da Superliga. Confira os resultados:

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Barueri - 25/15, 25/16 e 25/21

x 0 Barueri - 25/15, 25/16 e 25/21 Osasco 3 x 2 Fluminense - 25/17, 25/18, 25/22, 25/18 e 15/12

x 2 Fluminense - 25/17, 25/18, 25/22, 25/18 e 15/12 Minas 3 x 0 Maringá - 25/16, 25/16 e 25/17

x 0 Maringá - 25/16, 25/16 e 25/17 Praia Clube 3 x 0 Sesi Bauru - 25/23, 25/23 e 27/25

+Aposte na vitória do seu time na Copa Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.