Neste domingo (22), às 19h (de Brasília), Osasco e Sesi Bauru protagonizam uma final 100% brasileira do Sul-Americano de Clubes de vôlei feminino. A partida acontece no Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru, e tem transmissão do Sportv 4. O Lance! acompanha em tempo real.

As duas equipes representantes do Brasil avançaram às finais do Sul-Americano com campanhas irretocáveis, sem nenhum set perdido. Na semifinal, o Osasco passou pela Universidad San Martín nas parciais 25/12, 25/20 e 28/26, e o Sesi Bauru superou o Alianza Lima em 25/12, 25/20 e 28/26.

A disputa do terceiro lugar, entre os clubes peruanos, está marcada para as 16h45 (de Brasília) deste domingo (22), também no Ginásio Lucha Fuentes.

Osasco e Sesi Bauru estão classificados para o Mundial de Clubes

Segundo o regulamento do Sul-Americano deste ano, o campeão e o vice se classificam para o torneio internacional, ainda em data e sede a serem definidas. O Osasco irá em busca de seu segundo título mundial, após ter vencido em 2012. Em 2025, a equipe terminou o campeonato com o bronze. Já o Sesi Bauru volta ao Mundial de Clubes depois de 12 anos.

Osasco é finalista do Sul-Americano de vôlei 2026 (Foto: Carolina Oliveira)

Informações da final

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Lucha Fuentes, em Lima, no Peru

👁️ Onde assistir: Sportv 4

