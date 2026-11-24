Luizomar leva 'coisas positivas' de derrota para o Sesc Flamengo na Superliga
Técnico valorizou o desempenho das jogadoras em duas parciais do duelo disputado no Ginásio do Maracanãzinho
Mesmo com a derrota diante do Sesc RJ Flamengo pela sétima rodada da Superliga feminina de vôlei, nesta segunda-feira (23), Luizomar de Moura adotou um tom construtivo após a partida. Para o técnico do Osasco, a atuação da equipe, ainda que inconstante, tem pontos a serem levados para o restante da temporada.
A equipe paulista entrou em baixo ritmo no Ginásio do Maracanãzinho e viu o Rubro-Negro vencer o primeiro set de forma tranquila, em 25 a 16. Na parcial seguinte, com traços mais acirrados, o Osasco teve oportunidades de fechar o set, mas desperdiçou. Assim, para Luizomar, devem ser levados para frente os desempenhos do segundo e quarto sets, antes do Sesc Flamengo fechar a partida em 3 a 1 (25/16, 30/28, 10/25 e 25/16).
— Fizemos dois grandes sets. No segundo set, tivemos a oportunidade de vencer; tivemos bolas decisivas que a gente acabou desperdiçando. E depois fizemos um bom terceiro set contra uma equipe que manteve a base da temporada passada, está muito entrosada, uma equipe que está fazendo uma grande competição — até então não tinha nem perdido nenhum set. Então a gente tem que levar daqui as coisas positivas, porque, né, estamos enfrentando dificuldades durante a competição — disse Luizomar de Moura ao Lance!
➡️ Líder e invicto: Sesc Flamengo supera Osasco na Superliga
Planejamento afetado e busca por reforços
O treinador também explicou que o momento da equipe passa por dificuldades físicas que interferiram no planejamento inicial da temporada, citando especificamente as situações de lesão de Mari Brambilla e inegibilidade de Tifanny. Sobre Brambilla, Luizomar informou que o departamento médico e a comissão técnica tentam acelerar sua recuperação para que ela possa reforçar o grupo e participar do Mundial de Clubes, que tem início em 8 de dezembro.
Diante das baixas na posição de ponteira, o Osasco inscreveu Natália Zilio, Payton Caffrey e Pri Daroit para a disputa do torneio internacional. Questionado se há algum acordo fechado com alguma delas, Luizomar esclareceu que a inscrição atendeu a uma questão de prazo e regulamento, deixando a confirmação de eventuais contratações a cargo da diretoria.
— Isso é a diretoria que poderia responder. Eu indiquei, e tinha um prazo de inscrição, então a gente primeiro tentou fazer o quê? Manter dentro do regulamento, né? E vamos ver se a gente consegue trazer uma das três.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
O técnico também comentou a inscrição da ex-líbero e ídola do Osasco, Camila Brait, na lista larga do Mundial de Clubes. Segundo ele, a presença da jogadora vai além da questão técnica dentro de quadra, passando também pelo peso histórico e liderança da atleta no clube.
O que vem aí para Osasco?
Atual quinto colocado da tabela da Superliga, o Osasco enfrenta o Praia Clube nesta sexta (27), às 21h (de Brasília), em jogo adiantado da nona rodada. A equipe paulista tem 15 pontos somados após cinco vitórias em sete jogos na competição.
Mais LANCE!
Ponteira do Sesc Flamengo volta a atacar após lesão na Seleção: 'Dor'
Karina fraturou o tornozelo em setembro e foi acionada na rede na Superliga pela primeira vez nesta segunda-feira (23)
Charles do Bronx rebate provocação de veterano do UFC: 'Podem avisar'
Campeão BMF foi às redes sociais e respondeu a falastrão neozelandês com bom humor
Ex-Seleção Brasileira explica procura do Osasco para jogar o Mundial
Pri Daroit foi uma das três ponteiras inscritas que não possuem contrato com a equipe, mas podem vir a ter para o torneio
Líder e invicto: Sesc Flamengo supera Osasco na Superliga
Rubro-Negro superou um set de "apagão" para sair vencedor por 3 a 1 no Maracanãzinho
Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23) pela sétima rodada
Nurmagomedov quebra o silêncio após prisão por ataque a Merab
Lutador publica mensagem após ser liberado da prisão em Abu Dhabi, onde foi detido por envolvimento em agressão coletiva
F1 volta a limitar uso dos pneus no GP do Catar para evitar desgaste
Cada jogo de pneus poderá ser usado por até 27 voltas, obrigando ao menos duas paradas
Magic Paula receberá Troféu Adhemar Ferreira da Silva no Prêmio Brasil Olímpico
Lenda do basquete brasileiro será homenageada em reconhecimento à trajetória e à contribuição para o esporte nacional
Kisy desabafa sobre ataques nas redes sociais e pede respeito aos atletas
Oposta brasileira criticou mensagens de ódio e alertou para as consequências à saúde mental
Charles Leclerc admite erro e critica situação com Hamilton na Ferrari: 'Inaceitável'
Piloto reconhece penalização após toque com companheiro no GP de Las Vegas e cobra mudanças
Sinner decide operar joelho e deve perder Australian Open 2027
De acordo com a imprensa italiana, o tenista viajou à Finlândia para realizar procedimento
Josh Hokit ameaça Ciryl Gane após golpe ilegal no UFC 334
Americano afirma que ainda está com a visão embaçada após golpe ilegal do francês e cobra punição
Gui Santos tem melhor atuação da temporada em vitória dos Warriors
Brasileiro anota 13 pontos, pega cinco rebotes e distribui três assistências no triunfo sobre o Boston Celtics
Russell lamenta batida em Las Vegas, mas afirma: 'Não me arrependo'
Britânico arriscou ultrapassagem na reta final do GP de Las Vegas e terminou em nono
Rayssa Leal vence Copa do Mundo de skate e supera campeã olímpica
Brasileira de 18 anos vence final disputada em Utsunomiya e soma 50 mil pontos no ranking olímpico
Dos 'dois lados da moeda', Sheilla projeta duelo 'quente' entre Sesc Flamengo e Osasco
Ex-jogadora viveu a rivalidade do clássico em ambas as equipes ao longo da carreira
Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial
Número 3 do mundo, espanhol derrotou o líder do ranking em Turim
Alcaraz derruba número 1 do mundo e conquista seu primeiro ATP Finals
Espanhol salva três set points na decisão e encerra a temporada com 14 vitórias consecutivas
Rafa Câmara deixa a Fórmula 2 para seguir na F1 até o fim da temporada
Líder da categoria de acesso, brasileiro disputará as etapas do Catar e de Abu Dhabi pela Haas