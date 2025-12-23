Prêmio Lance!: Seleção brasileira de futsal vence categoria 'Fez História'

A conquista do topo do mundo não foi apenas um título, foi um marco. A Seleção Brasileira Feminina de Futsal foi a grande vencedora da categoria "Fez História" do Prêmio Melhores do Lance!. O reconhecimento coroa uma trajetória impecável: as brasileiras sagraram-se as primeiras campeãs da história da Copa do Mundo feminina organizada pela Fifa, reafirmando o Brasil como a potência máxima das quadras.

Uma Campanha de Cinema

O roteiro da conquista parece digno de Hollywood. Após uma fase de grupos avassaladora — com vitórias sobre Irã (4 a 1), Itália (6 a 1) e uma goleada impiedosa de 9 a 0 sobre o Panamá —, o Brasil não deu chances às adversárias no mata-mata. Atropelou o Japão por 6 a 1 nas quartas e superou a Espanha por 4 a 1 na semifinal.

A consagração veio em um "jogo de xadrez" contra Portugal na grande final. Com uma vitória segura por 3 a 0, as brasileiras garantiram o troféu e o domínio individual: Emilly encerrou o torneio como Bola de Ouro e Chuteira de Ouro, enquanto Débora Vanin levou a Bola de Prata.

Recordes e Experiência: A Força do Elenco

Mais do que talento, a Seleção brasileira levou maturidade para a quadra. Com uma média de idade de 33 anos e três meses, a mais alta da competição, o Brasil provou que a experiência é um trunfo. O destaque veterano ficou com a pivô e camisa 10 Lucileia que, aos 42 anos, foi a atleta mais velha entre as 224 participantes do Mundial.

O grupo vitorioso, comandado pelo talento de nomes como Amandinha, Taty e Bianca, atingiu uma marca assustadora: 43 vitórias consecutivas. A última derrota da Seleção ocorreu em 2022. De lá para cá, o saldo é de uma soberania absoluta, com 303 gols marcados e apenas 17 sofridos.

O elenco histórico: Júlia, Débora Vanin, Bianca, Taty, Tampa, Simone, Diana, Luana Rodrigues, Emilly, Lucileia, Camila, Amandinha, Natalinha e Ana Luiza.

Seleção brasileira conquista a Copa do Mundo Feminina de Futsal (Divulgação)

