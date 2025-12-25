O ano de ouro! Brasil domina o continente no profissional e no sub-17

O ano de 2025 consolidou-se como um período de transição e afirmação para o basquete brasileiro. Com as seleções adulta e de base medindo forças contra as maiores potências das Américas e do mundo. Entre a busca pela hegemonia continental e o desenvolvimento de novos talentos, o Brasil mostrou que segue vivo no cenário global.

O grande ápice da Seleção Masculina aconteceu em agosto, na AmeriCup. Após uma campanha sólida na Nicarágua, superando potências como os Estados Unidos na semifinal (92 a 77), o Brasil enfrentou sua arquirrival Argentina na grande decisão Numa final bem jogada o Brasil superou os argentinos pelo placar de 55 a 47. A vitória não apenas garantiu o troféu continental, mas consolidou o trabalho de Aleksandar Petrović e a integração bem-sucedida de atletas do NBB com os que atuam no exterior. O título deu um fôlego extra para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2027, onde o Brasil lidera seu grupo após vitórias sobre o Chile.

Vitor Benite ergue o troféu após a vitória do Brasil sobre a Argentina na final da Americup (Foto: AFP)

A Seleção Feminina também brilhou em 2025. Na disputa da AmeriCupW, as brasileiras confirmaram sua força ao chegar à final após vitórias expressivas contra rivais sul-americanas e o Canadá. Na decisão contra os Estados Unidos, o Brasil lutou até o fim e ficou com a medalha de prata (84 a 92), um resultado que mantém o país como a principal força do basquete feminino na América do Sul e garante vaga nos pré-mundiais.

Seleção Feminina de Basquete foi vice campeã da AmeriCupW para os Estados Unidos (Foto: Divulgação/ FIBA)

Se no profissional o jogo foi apertado, na base o domínio foi absoluto. Em dezembro, a Seleção Brasileira Masculina Sub-17 conquistou o Campeonato Sul-Americano de forma invicta em Assunção, no Paraguai. Na final o Brasil atropelou a Argentina com uma vitória por 98 a 77.

Brasil se sagrou campeão do Sul-Americano de Basquete Sub-17 após vencer a Argentina na grande final (Foto: Reprodução / Instagram)

Já na AmeriCup Sub-16, o Brasil mostrou poder de reação após não avançar às semifinais. Na disputa pelo 5º lugar, os jovens brasileiros venceram novamente a Argentina por 62 a 60 e confirmaram a posição ao bater a República Dominicana por 91 a 86.

No cenário mundial, a Seleção Feminina Sub-19 enfrentou uma jornada difícil na Copa do Mundo da categoria. No Grupo C, o Brasil não conseguiu somar vitórias na fase inicial contra potências como Austrália e França.

Na fase de classificação para definir as posições finais (13-16), o Brasil conquistou uma vitória importante sobre a Argentina por 68 a 62. No entanto, ao disputar o 13º lugar contra a Chéquia, a equipe foi superada por 70 a 65. Com esses resultados, o Brasil encerrou sua participação na 14ª colocação entre 16 seleções, figurando na penúltima posição da tabela geral, à frente apenas de Argentina e Egito.