Prêmio Lance!: Charles do Bronx vence na categoria 'Momento Superação'

Charles "do Bronx" Oliveira provou, mais uma vez, que o espírito de um campeão é forjado na superação. O guarujaense venceu o Prêmio Lance! na categoria Momento Superação de 2025. Após o amargo nocaute sofrido diante de Ilia Topuria em junho, o lutador renasceu das cinzas cinco meses depois, sob o calor do UFC Rio, ao derrotar o polonês Mateusz Gamrot.

Marc Goddard anuncia vitória de Charles do Bronx no UFC Rio (Foto: Reprodução/X: @marcgoddard_uk)

O palco da dor foi a T-Mobile Arena, em Las Vegas, no dia 29 de julho. Naquela noite, o jiu-jitsu refinado do brasileiro encontrou a resistência de Ilia Topuria, que pôs fim ao combate ainda no primeiro round com uma combinação de direto e cruzado. O golpe não apenas encerrava a luta, mas parecia adiar o sonho de Charles de reconquistar o cinturão dos leves, perdido para Islam Makhachev em 2022.

A MAN OF HIS WORD 😱@TopuriaIlia called his shot and got the 1st RD KO! #UFC317 pic.twitter.com/BdLxZuk8Ph — UFC (@ufc) June 29, 2025

Volta por cima

Cinco meses depois, o cenário mudou na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Com o apoio da torcida brasileira, ele precisou de apenas dois rounds para dominar Gamrot e levar o público ao delírio. Com isso, manteve sua invencibilidade no Brasil: sete vitórias, em sete lutas.

Charles Oliveira vs Mateusz Gamrot#UFCRio pic.twitter.com/V3SMbfaJKX — 🥷💥▂ ▃ ▅ MMA FIGHTING SUMMARIES ▅ ▃ ▂💥🥷 (@mmafightt) October 12, 2025

Após algumas especulações e até um post apagado nas redes sociais do UFC sobre uma possível luta do brasileiro em janeiro de 2026, Charles abriu o jogo. O lutador afirmou que está em um período de descanso e aproveitando o tempo com seus familiares.

Assim, a primeira luta deve ocorrer entre março e abril, embora ainda não haja confirmação oficial da data. Segundo o brasileiro, o confronto deve ser contra Max Holloway, já que existe interesse mútuo na realização do combate, mas nenhum acordo foi formalizado entre as partes até o momento.

