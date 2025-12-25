Amanda não luta desde meio de 2023, quando venceu Irene Aldana e se aposentou.

O fim de ano de Amanda Nunes será de muitos treinos e pouca comemoração, já que a brasileira busca reaver o seu cinturão do UFC no primeiro evento de 2026. Marcado para o dia 24 de janeiro, o UFC 324 terá Nunes enfrentando a atual campeã Kayla Harrison, sua ex-companheira de equipe. Além do conhecimento de anos e anos juntas, Amanda conta com uma arma secreta para conseguir a vitória: Larissa Pacheco, única lutadora a superar Kayla.

Amanda Nunes não luta desde o meio de 2023, quando finalizou sua carreira no MMA com uma dominante vitória sobre Irene Aldana. Desde então, a Leoa tem curtido a família, mas admitiu sentir falta de competir e anunciou sua volta ao UFC ao ser coroada com um lugar no Hall da Fama da organização.

A luta entre a Leoa e Kayla Harrison foi confirmada recentemente e Amanda Nunes logo tratou de reforçar sua equipe com a chegada de Larissa Pacheco para ajudá-la na preparação para Kayla Harrison.

Amanda e Kayla treinaram juntas por anos, com Amanda inclusive ajudando Harrison a se preparar para os duelos contra Larissa Pacheco, nova aquisição da equipe da Leoa. Porém, quando ficou claro que um duelo entre as duas seria inevitável, Nunes deixou a American Top Team e treina longe da equipe, que hoje abriga e apoia Harrison.

Histórico de Kayla e Larissa antes do UFC

Bicampeã olímpica no judô, Kayla Harrison fez sua transição para o MMA em 2021, e venceu 15 lutas consecutivas na PFL, incluindo duas vitórias sobre Larissa Pacheco, antes de finalmente perder para a brasileira na trilogia na final do torneio anual que a PFL organizava em suas categorias de peso.

Desde então, Kayla fez apenas mais uma luta na organização e assinou com o UFC. Por estar lutando a maioria da carreira no peso leve (até 70kg), Harrison precisou de tempo para se adaptar à categoria do Ultimate - a divisão mais pesada para mulheres, o peso galo, tem limite de 61kg.

Com isso, Harrison precisou fazer algumas lutas até convencer o UFC que era capaz de bater bem o peso. Após duas vitórias, ela teve chance pelo cinturão de Julianna Peña e dominou a venezuelana para conquistar o título. No dia 24 de janeiro, ela coloca a coroa em disputa com Nunes.