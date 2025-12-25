menu hamburguer
Lutas

Amanda Nunes recruta arma secreta para vencer Kayla Harrison no UFC 324

Ex-campeã do UFC está treinando com a única lutadora a vencer a futura rival

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
25/12/2025
10:00
Nina Nunes, Amanda, Larissa Pacheco e Priscila Cachoeira após treino (Foto: Reprodução Instagram Amanda_leoa)
imagem cameraNina Nunes, Amanda, Larissa Pacheco e Priscila Cachoeira após treino (Foto: Reprodução Instagram Amanda_leoa)
Amanda Nunes enfrentará Kayla Harrison no UFC 324 em 24 de janeiro de 2026.
Nunes treinou com Larissa Pacheco, que venceu Harrison, para se preparar.
Amanda não luta desde meio de 2023, quando venceu Irene Aldana e se aposentou.
O fim de ano de Amanda Nunes será de muitos treinos e pouca comemoração, já que a brasileira busca reaver o seu cinturão do UFC no primeiro evento de 2026. Marcado para o dia 24 de janeiro, o UFC 324 terá Nunes enfrentando a atual campeã Kayla Harrison, sua ex-companheira de equipe. Além do conhecimento de anos e anos juntas, Amanda conta com uma arma secreta para conseguir a vitória: Larissa Pacheco, única lutadora a superar Kayla.

Amanda Nunes não luta desde o meio de 2023, quando finalizou sua carreira no MMA com uma dominante vitória sobre Irene Aldana. Desde então, a Leoa tem curtido a família, mas admitiu sentir falta de competir e anunciou sua volta ao UFC ao ser coroada com um lugar no Hall da Fama da organização.

A luta entre a Leoa e Kayla Harrison foi confirmada recentemente e Amanda Nunes logo tratou de reforçar sua equipe com a chegada de Larissa Pacheco para ajudá-la na preparação para Kayla Harrison. 

Amanda e Kayla treinaram juntas por anos, com Amanda inclusive ajudando Harrison a se preparar para os duelos contra Larissa Pacheco, nova aquisição da equipe da Leoa. Porém, quando ficou claro que um duelo entre as duas seria inevitável, Nunes deixou a American Top Team e treina longe da equipe, que hoje abriga e apoia Harrison. 

Histórico de Kayla e Larissa antes do UFC

Larissa foi a única a vencer Kayla, antes do UFC (Foto: Reprodução Twitter PFLMMA)
Larissa foi a única a vencer Kayla, antes do UFC (Foto: Reprodução Twitter PFLMMA)

Bicampeã olímpica no judô, Kayla Harrison fez sua transição para o MMA em 2021, e venceu 15 lutas consecutivas na PFL, incluindo duas vitórias sobre Larissa Pacheco, antes de finalmente perder para a brasileira na trilogia na final do torneio anual que a PFL organizava em suas categorias de peso.

Desde então, Kayla fez apenas mais uma luta na organização e assinou com o UFC. Por estar lutando a maioria da carreira no peso leve (até 70kg), Harrison precisou de tempo para se adaptar à categoria do Ultimate - a divisão mais pesada para mulheres, o peso galo, tem limite de 61kg. 

Com isso, Harrison precisou fazer algumas lutas até convencer o UFC que era capaz de bater bem o peso. Após duas vitórias, ela teve chance pelo cinturão de Julianna Peña e dominou a venezuelana para conquistar o título. No dia 24 de janeiro, ela coloca a coroa em disputa com Nunes.

