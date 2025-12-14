Duda e Ana Patrícia conquistam o título do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
Dupla campeã olímpica fatura o troféu com antecedência após queda de Thâmela/Vic
- Matéria
- Mais Notícias
Duda e Ana Patrícia são, mais uma vez, as campeãs do vôlei de praia nacional. A dupla campeã olímpica e principal força do Circuito Brasileiro (CBVP) confirmou o favoritismo e conquistou o título da temporada 2025 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia de forma antecipada. A consagração veio durante a realização da 9ª em Fortaleza (CE) e penúltima etapa do circuito.
Seleção do Mundial de Vôlei tem Antropova como MVP e 3 brasileiras
Mais Esportes
Antropova estraga festa e Scandicci conquista o Mundial de Clubes de vôlei
Mais Esportes
Osasco vence o Praia Clube e retorna ao pódio do Mundial de Clubes de Vôlei
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
As estrelas brasileiras garantiram o troféu sem precisar entrar em quadra na capital cearense. O título veio com a derrota de Thâmela e Vic, a única dupla que ainda tinha chances matemáticas de alcançar Duda e Ana Patrícia na corrida pelo ouro. Thâmela e Vic foram superadas nas quartas de final da etapa de Fortaleza, eliminando qualquer possibilidade de disputa e entregando a taça diretamente para a dupla principal.
A campanha impecável de Duda e Ana Patrícia ao longo de 2025, marcada por uma série de vitórias em etapas anteriores, construiu uma vantagem inalcançável no ranking geral. A solidez e o entrosamento das campeãs olímpicas as mantiveram no topo da modalidade, confirmando a hegemonia da dupla na areia brasileira.
Com a liderança do ranking garantida, Duda e Ana Patrícia, mesmo ausentes na etapa final, celebram a conquista de mais um importante título nacional em uma temporada marcada por grande competitividade. O feito reforça o domínio da dupla no cenário mundial e as credencia como a principal potência a ser batida nos próximos desafios internacionais.
Veja mais sobre esportes olímpicos no Lance!
➡️ Após vice no Mundial de Clubes, Gabi pede 'consistência' ao Conegliano
➡️ Seleção do Mundial de Vôlei tem Antropova como MVP e 3 brasileiras
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias