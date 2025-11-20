Lesão tira Ana e Duda do Mundial de Vôlei de Praia

Campeã olímpica em Paris 2024, a dupla Ana Patrícia e Duda desistiu do Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Adelaide, na Austrália. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei, o motivo da desistência foi lesão, mas não especificaram em qual atleta. Com isso, as americanas Donlin e Denaburg, que seriam oponentes das brasileiras, vão às quartas.

Elas estavam invictas no Mundial: foram três vitórias em três jogos. Ana Patrícia e Duda terminaram a fase de grupos liderando a divisão F. O anúncio da desistência veio cerca de 20 minutos antes da partida das oitavas de final contra as americanas Donlin e Denaburg. Com isso, a dupla oponente avança às quartas por W.O (desistência) das brasileiras.

Com a desistência de Ana Patrícia/Duda, Thâmela/Victoria e Carol/Rebecca são as representantes do Brasil no Mundial de Vôlei de Praia.

Duda e Ana Patrícia venceram as porto-riquenhas no Mundial de Vôlei de Praia 2025 (Foto: Voleyball World)

Confira a nota oficial da Confederação Brasileira de Vôlei na íntegra:

"Após avaliação médica, a comissão técnica da dupla Duda e Ana Patrícia e a CBV decidiram retirar a equipe da Copa do Mundo disputada em Adelaide, na Austrália. Assim que retornarem ao Brasil serão realizados exames complementares."

O Mundial de Vôlei de Praia

Entre os dias 13 e 23 de novembro, a cidade de Adelaide, na Austrália, recebe os jogos do Mundial de 2025. A competição, que estreou em 1997 e acontece a cada dois anos, chega a sua 15ª edição nesta temporada. O Brasil é o maior vencedor do torneio, somando 35 pódios, entre as categorias feminina e masculina.