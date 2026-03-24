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Última rodada da primeira fase da Superliga Feminina; horário e onde assistir

Flamengo e Fluminense entram em quadra no mesmo horário nesta terça-feira

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/03/2026
18:09
Atualizado há 0 minutos
Flamengo lidera a Superliga de Vôlei Feminino (Foto: Vitória Antunes/Flamengo)
imagem cameraFlamengo lidera a Superliga de Vôlei Feminino (Foto: Vitória Antunes/Flamengo)
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A última rodada da primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei acontece na noite desta terça-feira (24). Às 21h, no Tijuca, o líder Sesc/Flamengo recebe o Mackenzie, enquanto, no Hebraica, no mesmo horário, o Fluminense, sexto colocado, joga diante de sua torcida contra o Brasília. O Sportv 2 transmite o jogo do Rubro-Negro ao vivo. O do Tricolor será exibido pela Volleyball World TV.

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Na partida no Tijuca, o Flamengo, que recuperou a liderança na última rodada, precisa de nova vitória para terminar a fase na ponta. Se confirmar o favoritismo, vai enfrentar o oitavo colocado nas quartas de final. No momento, é o próprio rival desta terça-feira.

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- Vem aí mais uma batalha. Não tem jogo fácil nesta Superliga. Batavo Mackenzie cresceu muito no segundo turno e nós sabemos da importância de apresentarmos mais uma vez um voleibol de alto nível para garantirmos o primeiro lugar e mantermos a confiança lá no alto. Estamos muito conectadas no nosso propósito e isso é o que mais nos motiva no dia a dia. Vejo nosso grupo cada vez mais preparado para lidar com as adversidades e construindo um espírito de união - comentou a levantadora Giovana.



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Final da Superliga será no Ibirapuera

Pelo segundo ano consecutivo, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, será o palco das finais, com a decisão feminina marcada para o dia 3 de maio e a masculina para o dia 10 do mesmo mês.

- Na temporada passada, o Ibirapuera proporcionou um espetáculo à altura da grandeza da Superliga, com excelente organização, forte presença do público e um ambiente que valorizou ainda mais o voleibol brasileiro. Nosso objetivo é seguir oferecendo a melhor experiência possível para atletas, torcedores e parceiros, e São Paulo reúne todas essas condições - disse Radamés Lattari, presidente da CBV.


Fluminense é o sexto colocado na Superliga (Divulgação)
Fluminense é o sexto colocado na Superliga (Divulgação)

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