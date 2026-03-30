Liderado por Cugno, Osasco vence Fluminense nas quartas da Superliga

O Osasco saiu na frente nas quartas de final da Superliga feminina de vôlei. Na noite desta segunda-feira (30), a equipe venceu o Fluminense por 3 sets a 0 (parciais de 25/22, 25/14 e 25/17), no Ginásio José Liberatti.

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➡️ Veja os lances de Osasco x Fluminense pelas quartas de final da Superliga Feminina

A argentina Bianca Cugno, destaque do Osasco na temporada, anotou 17 pontos e foi eleita a melhor do jogo.

Fluminense e Osasco voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (2), às 21h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. Caso o desempate seja necessário, o terceiro jogo acontecerá na próxima terça-feira (7), novamente em Osasco.

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Como foi o jogo

Bianca Cugno em ação pelo Osasco nos playoffs da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

1º SET

O jogo começou equilibrado, com as equipes trocando pontos. Pelo Osasco, Bianca Cugno liderava o ataque; do outro lado, o Fluminense respondia com Lara e Amanda. Maior pontuadora do time tricolor na Superliga, Ariane cresceu no jogo e a equipe assumiu a liderança por 17 a 15, mas o Osasco logo empatou, novamente com Cugno, após belo rali.

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A partida ficou tão amarrada que, até a reta final da parcial, nenhuma das equipes havia conseguido abrir vantagem maior que dois pontos no placar. Esse cenário mudou quando o técnico Luizomar de Moura promoveu a entrada de Tifanny e Marina Sioto na inversão 5-1, e o Osasco venceu por 25 a 22.

2º SET

O Fluminense demonstrou mais dificuldade na virada de bola no início do segundo set, e o técnico Marcão pediu tempo assim que o Osasco abriu 9 a 6 no placar.

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Do outro lado, as anfitriãs passaram a jogar soltas e a torcida subiu o volume enquanto o Osasco construía vantagem no placar - a diferença chegou a ser de 11 pontos. Não demorou muito para a equipe confirmar a vitória por 25 a 14.

3º SET

Precisando se manter vivo no jogo, o Fluminense voltou mais firme para o terceiro set e liderou o placar desde o início. A virada do Osasco, porém, veio em bloqueio de Larissa, fazendo 11 a 10.

A partir daí, o time da casa retomou o controle do jogo. Novamente, Luizomar apostou na entrada de Tifanny, que logo de cara anotou um ponto de bloqueio. A dominância paulista permaneceu e a equipe voltou a construir vantagem, até fechar o set em 25 a 17.

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Praia Clube vence Sesi Bauru e sai na frente

Praia Clube x Sesi Bauru pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha/Praia Clube)

Mais cedo nesta segunda-feira (30), as quartas de final da Superliga feminina começaram com o duelo entre Praia Clube e Sesi Bauru, em Uberlândia. Jogando em casa, o time mineiro venceu por 3 sets a 0 (parciais de 25/23, 25/22 e 25/19), e abriu vantagem na série melhor de três pela vaga na semifinal.

O próximo duelo entre as equipes está programado para esta quinta-feira (2), em Bauru, às 18h30 (horário de Brasília). Em caso de vitória do Sesi Bauru, o terceiro jogo será disputado na próxima terça-feira (7), novamente em Uberlândia.

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