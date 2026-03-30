O sucesso no início da temporada de 2026 relembra os anos de ouro da Mercedes entre 2014 e 2021. Na época, inclusive, algo parecido acontecia na Fórmula 1: uma mudança significativa nos regulamentos de motores. Outro detalhe em comum é o claro domínio desde as primeiras corridas das "Flechas de Prata", que, desta vez, não contam com Lewis Hamilton.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Coincidências começam dentro do paddock

A configuração dos pilotos é algo que chama atenção pelas coincidências que ligam 2014 e 2026. Na primeira mudança, a Mercedes viu, na temporada anterior, uma jovem promessa substituir um heptacampeão mundial – Hamilton saía da McLaren para assumir o lugar de Michael Schumacher. O britânico teve uma estreia tímida, em meio à adaptação à nova equipe.

Com a atualização do regulamento, em 2014, veio o primeiro capítulo do que seria uma das maiores sequências – e recorde – de vitórias no Mundial de Construtores: oito títulos consecutivos. Entre os pilotos, foi Hamilton quem levou a melhor, com seis campeonatos conquistados. Nico Rosberg venceu seu primeiro e único Mundial em 2016.

continua após a publicidade

Em paralelo, um ano antes da nova mudança, a Mercedes voltou a substituir um heptacampeão por uma jovem promessa. Embora Hamilton siga nessa equação, desta vez quem chegou para levar a equipe ao sucesso é Kimi Antonelli. O italiano teve uma temporada de estreia marcada por altos e baixos, mas começou 2026 com os dois pés na porta.

Antonelli se tornou o mais jovem a liderar o Mundial de Pilotos na Fórmula 1 após a vitória no GP do Japão. E adivinha quem ele ultrapassou? Quem disse Lewis Hamilton, acertou. O piloto da Mercedes tem apenas 19 anos, sete meses e quatro dias e desbancou o recorde do veterano por quase três anos de diferença.

continua após a publicidade

Kimi Antonelli venceu GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)

➡️ Gabriel Bortoleto sofre em largada e cai na tabela da F1 em GP do Japão

Mudanças no regulamento favorecem Mercedes

O forte início da Mercedes em 2026 não acontece por acaso e tem ligação direta com as mudanças no regulamento, principalmente após bater na trave na última temporada. A nova geração de unidades de potência altera a base do desempenho dos carros, com maior dependência da parte elétrica e mudanças importantes na forma como a energia é gerenciada ao longo da volta.

Esse tipo de transição costuma premiar equipes que conseguem interpretar melhor o conjunto completo – não apenas potência, mas também eficiência, integração e estabilidade do carro. Aliás, foi exatamente assim no início da era híbrida, quando a Mercedes construiu sua vantagem ao unir motor, recuperação de energia e aerodinâmica de forma mais eficiente que as rivais.

Em 2026, o cenário se repete em outro contexto técnico. A eliminação de sistemas antigos, o uso de combustíveis sustentáveis e o maior peso da energia elétrica exigem um projeto mais equilibrado. Nos testes e nas primeiras corridas, a Mercedes se destacou não só pela velocidade, mas principalmente pela consistência e pela capacidade de manter desempenho ao longo dos stints. As três vitórias nas três primeiras etapas evidenciam esse bom trabalho.

Brechas ajudam a explicar vantagem na F1 2026

Além da boa leitura geral das regras, parte da vantagem da Mercedes também passa por soluções técnicas em pontos específicos do regulamento – especialmente na taxa de compressão do motor. Para 2026, a FIA reduziu esse limite para 16:1.

Em comparação, no ano passado, ele era de 18:1, o que permitia uma compressão maior da mistura de ar e combustível dentro dos cilindros. A verificação, porém, segue sendo feita com o carro parado e em temperatura ambiente.

Na prática, isso abre espaço para uma diferença importante: em condições reais de corrida, o motor opera em temperaturas muito mais altas. Com o aquecimento, os materiais dos cilindros se expandem, o que pode alterar a taxa de compressão efetiva durante o funcionamento.

Mercedes lança carro para F1 2026 (Foto: Reprodução)

Equipes como a Mercedes encontraram formas de explorar esse comportamento físico, fazendo com que o motor trabalhe com características diferentes daquelas verificadas na inspeção estática. Esse ganho, embora sutil, pode representar vantagem em eficiência e entrega de potência ao longo das retas. Segundo rumores, a vantagem conquistada pela equipe é de cerca de 0s3 por volta.

Por não haver uma proibição clara sobre essa variação em funcionamento, a solução se encaixa na chamada "zona cinzenta" do regulamento. Sem ilegalidade, a equipe consegue extrair mais desempenho do que os concorrentes diretos neste início de campeonato.

Nova virada de chave da Mercedes

A partir desta temporada, os carros de Fórmula 1 passaram a dividir igualmente sua potência entre o motor de combustão interna e o sistema elétrico, com 50% vindo das baterias. Cada piloto larga com uma carga inicial e precisa decidir como e quando utilizá-la. A recuperação de energia nas frenagens e desacelerações continua existindo, mas ganhou ainda mais importância na estratégia.

Com a energia armazenada, é possível liberar potência extra para aumentar a velocidade e facilitar ultrapassagens. Isso tem gerado disputas mais intensas e trocas frequentes de posição, como visto na abertura da temporada de 2026. Enquanto o meio do pelotão realiza ultrapassagens frequentes, a disputa não parece ter chegado à Mercedes que quase não foi ameaçada durante as corridas deste ano.

➡️ Quem lidera a Fórmula 1? Confira a classificação de pilotos e equipes atualizada

Em termos de comparação, a diferença para o terceiro colocado foi expressiva: 15 segundos no GP da Austrália e 25 segundos no GP da China, evidenciando o domínio nas provas iniciais. Embora Russell tenha ficado fora do pódio no Japão, a distância entre Antonelli e Oscar Piastri, segundo colocado, foi de quase 15 segundos.

A temporada 2026 da Fórmula 1 ganhou mais um capítulo no último domingo (29), quando reforçou a superioridade de Mercedes neste início de campeonato. Com mais uma vitória de equipe de Toto Wolff, em três etapas, a diferença entre as adversárias começa a crescer na tabela. Veja os melhores colocados da temporada: