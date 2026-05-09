Aos 39 anos, o campeão olímpico Bruninho ainda tem lenha para queimar, mas é cauteloso ao planejar os próximos passos neste momento da carreira. Com mais dois anos de contrato com o Campinas, período que coincide com o ápice do ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, o levantador afirmou que está focado em se manter em alto nível, mas não na Seleção Brasileira.

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— Acho que essa possibilidade é quase nula. Foram anos maravilhosos com a Seleção, mas, sinceramente, não penso nisso hoje. Nem posso pensar muito à frente. Nessa idade você precisa pensar dia a dia, mês a mês. Acho que isso é o mais importante: conseguir me manter saudável e com essa energia de querer sempre ir pra quadra, treinar, e ter determinação pra enfrentar todos os desafios que um atleta de alto nível precisa enfrentar. Com certeza vou estar torcendo muito (em 2028).

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O levantador Bruno, do Campinas, treina antes da final da Superliga Masculina de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

Capitão e um dos pilares do Campinas, Bruninho entra em quadra no Ginásio do Ibirapuera, neste domingo (10), em busca de seu oitavo título da Superliga, e o primeiro do projeto. Finalista pela terceira temporada consecutiva, a equipe reedita a final do ano anterior diante do Cruzeiro, principal vencedor do torneio.

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Desta vez, o retrospecto do time paulista é favorável: além de vencer os jogos pelo turno e returno da Superliga, o Campinas superou o rival nas finais do Sul-Americano e Copa Brasil de Vôlei, em 2026.

— Em uma final de jogo único, é difícil ter um favorito, ainda mais quando são equipes que se conhecem muito, fazem jogos equilibrados. Não tem muito pra onde correr, é um favoritismo 50/50, e que domingo seja um grande jogo.

Informações sobre a final da Superliga Masculina 2025/26

Sada Cruzeiro x Campinas - Final

📅 Data e horário: domingo, 10 de maio de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo, GE TV (YouTube), SporTV 2 e VBTV (streaming)

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