Aos 31 anos, Gabi Guimarães segue em alto nível e em 2025 não foi diferente. A ponteira brilhou tanto pela Seleção Brasileira quanto pelo Conegliano, da Itália, acumulando atuações decisivas, títulos coletivos e prêmios individuais. No meio de tudo isso, ainda deu tempo para o amor. Em outubro, Gabi oficializou seu namoro com a influenciadora digital Boo Unzueta, causando um balanço no mundo do "vôlei fã".

Pela Seleção, a capitã Gabi liderou o time na campanha do bronze no Mundial e da prata na Liga das Nações. Em ambos os campeonatos, a jogadora foi escolhida para integrar o time ideal. Na Liga das Nações, mesmo não participando da primeira semana para descanso físico, foi a segunda maior pontuadora e a terceira melhor atacante.

Gabi disputa a sua segunda temporada no Conegliano, da Itália. Neste ano, foi peça-chave da equipe na conquista da Champions League e da Copa da Itália. Na Supercopa da Itália e no Mundial de Clubes, o time ficou com o vice. A ponteira foi, inclusive, eleita MVP das finais da Liga Italiana. Na edição 25/26, o Conegliano é o atual primeiro colocado da competição.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução / Instagram)

A ponteira, natural de Minas Gerais (MG), encerrou o ano com chave de ouro, tendo todo o seu esforço reconnhecido. Em ranking da Volleyball World, Gabi foi eleita a segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025.

2025 de Gabi foi de sucesso tanto nas quadras quanto no amor

Em 2025, Gabi provou que o ditado "Sorte no jogo, azar no amor" tem suas exceções, e é possível triunfar nos dois, sim. Em meio a todo brilho e trabalho duro em quadra, o ano da ponteira ainda teve espaço para o início de um relacionamento. No final de outubro, após rumores, a jogadora oficializou seu namoro com a influenciadora digital Boo Unzueta, que costuma acompanhar e apoiar presencialmente a namorada nos jogos.

Gabi Guimarães e Boo Unzueta (Foto: Reprodução/ Instagram)

