Gabi Guimarães oficializa namoro com influenciadora após rumores; veja

A jogadora de vôlei Gabi Guimarães e a influenciadora Bruna Unzueta, conhecida como Boo, confirmaram oficialmente que estão em um relacionamento amoroso. O anúncio aconteceu na quarta-feira (29), depois que fãs identificaram coincidências em publicações das duas nas redes sociais, gerando especulações sobre um possível romance.

A confirmação veio por meio de uma nota enviada pela equipe das duas ao portal Hugo Gloss. "A influenciadora e apresentadora Bruna Unzueta (Boo) e a jogadora de vôlei Gabi Guimarães estão, sim, namorando. As duas estão felizes e desfrutando este momento de forma leve e natural", informou o comunicado.

Gabi também se manifestou individualmente sobre o relacionamento. "Sim, é verdade, eu e Bruna estamos namorando. Estamos juntas há um tempinho e vivendo essa nova fase de forma natural. A Bruna é uma mulher incrível, está sendo muito especial e eu estou muito feliz!", declarou a atleta ao ser questionada pelo mesmo site.

Reação dos internautas: 'Não tinha imaginado'

Quando começaram as suspeitas?

Os rumores sobre o envolvimento entre as duas começaram na terça-feira, 28 de outubro, quando seguidores notaram que Boo compartilhou uma selfie usando um colar muito semelhante ao que Gabi costuma usar, sugerindo que poderiam estar com joias combinando. Um seguidor comentou: "Que colar engraçado", ao comparar as fotos das duas.

Outro elemento que chamou a atenção dos internautas foi uma foto publicada por Boo em frente ao espelho de um banheiro. Os fãs identificaram semelhanças com a decoração do banheiro da casa de Gabi, usando como referência uma foto tirada anteriormente pela ginasta Rebeca Andrade no mesmo local, amiga da jogadora de vôlei.

O casal não divulgou detalhes sobre quando exatamente o relacionamento teve início, embora Gabi tenha mencionado que estão juntas "há um tempinho".

Boo anunciou em agosto o término de seu relacionamento de sete anos com Felipe Balaban, informando que o fim ocorreu de maneira amigável. Gabi está solteira desde março de 2024, quando encerrou de forma conturbada seu romance com a ex-jogadora de vôlei Sheilla Castro.