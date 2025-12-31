menu hamburguer
Vôlei

De Gennaro supera Gabi Guimarães e é eleita a melhor do mundo em 2025

Entre os homens, o atleta escolhido foi o ponteiro italiano Alessandro Michieletto

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 31/12/2025
11:30
Monica De Gennaro na final do Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Amaury Paul/AFP)
imagem cameraMonica De Gennaro na final do Mundial de Vôlei Feminino (Foto: Amaury Paul/AFP)
Nesta quarta-feira (31), último dia de 2025, a divulgação do ranking da Volleyball World das melhores jogadoras da temporada também chega ao seu fim. As expectativas foram confirmadas, e a atleta eleita Top 1 foi Monica De Gennaro. A líbero superou a companheira de clube Gabi Guimarães, que ficou na segunda posição. No masculino, o melhor do mundo foi o também italiano Alessandro Michieletto.

Neste ano, De Gennaro, de 38 anos, anunciou a sua aposentadoria da seleção italiana, após a conquista do Mundial e da Liga das Nações. Foram 19 defendendo as cores da Azzurra, por onde acumulou títulos coletivos e individuais e atuações brilhantes, que a colocam ao pé de ser considerada a melhor líbero da história.

Por clubes, De Gennaro atua no Conegliano, ao lado da capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães. Juntas, nesta temporada, as atletas venceram a Liga Italiana, a Copa da Itália e a Champions League. Além disso, ficaram com o vice na Supercopa da Itália e no Mundial de Clubes. De Gennaro está no time italiano desde 2023.

gabi-guimaraes-volei
Gabi Guimarães e De Gennaro são companheiras no Conegliano (Foto: Reprodução/Instagram)

Michieletto é eleito o melhor do mundo

Entre os homens, o agraciado com o posto de melhor jogador do mundo em 2025 foi Alessandro Michieletto, que atua pelo Trentino e pela Seleção Italiana. Nesta temporada, o ponteiro de 25 anos conquistou, pela Itália, a prata na Liga das Nações e o ouro do Mundial, no qual foi escolhido MVP do campeonato.

Com Gabi Guimarães e Julia Kudiess, veja o Top 10 feminino

    1.
  1. Monica De Gennaro (Itália)
    2. 2.
  2. Gabi Guimarães (Brasil)
    3. 3.
  3. Alessia Orro (Itália)
    4. 4.
  4. Melissa Vargas (Turquia)
    5. 5.
  5. Julia Kudiess (Brasil)
    6. 6.
  6. Ekaterina Antropova (Itália)
    7. 7.
  7. Mayu Ishikawa (Japão)
    8. 8.
  8. Paola Egonu (Itália)
    9. 9.
  9. Anna Danesi (Itália)
    10. 10.
  10. Myriam Sylla (Itália)

