De Gennaro supera Gabi Guimarães e é eleita a melhor do mundo em 2025

Nesta quarta-feira (31), último dia de 2025, a divulgação do ranking da Volleyball World das melhores jogadoras da temporada também chega ao seu fim. As expectativas foram confirmadas, e a atleta eleita Top 1 foi Monica De Gennaro. A líbero superou a companheira de clube Gabi Guimarães, que ficou na segunda posição. No masculino, o melhor do mundo foi o também italiano Alessandro Michieletto.

Neste ano, De Gennaro, de 38 anos, anunciou a sua aposentadoria da seleção italiana, após a conquista do Mundial e da Liga das Nações. Foram 19 defendendo as cores da Azzurra, por onde acumulou títulos coletivos e individuais e atuações brilhantes, que a colocam ao pé de ser considerada a melhor líbero da história.

Por clubes, De Gennaro atua no Conegliano, ao lado da capitã da Seleção Brasileira Gabi Guimarães. Juntas, nesta temporada, as atletas venceram a Liga Italiana, a Copa da Itália e a Champions League. Além disso, ficaram com o vice na Supercopa da Itália e no Mundial de Clubes. De Gennaro está no time italiano desde 2023.

Gabi Guimarães e De Gennaro são companheiras no Conegliano

Michieletto é eleito o melhor do mundo

Entre os homens, o agraciado com o posto de melhor jogador do mundo em 2025 foi Alessandro Michieletto, que atua pelo Trentino e pela Seleção Italiana. Nesta temporada, o ponteiro de 25 anos conquistou, pela Itália, a prata na Liga das Nações e o ouro do Mundial, no qual foi escolhido MVP do campeonato.

