O clássico do voleibol nacional entre Sesc RJ Flamengo e Osasco pela Superliga Feminina terminou em vitória por sets diretos do Rubro-Negro, assim como havia acontecido no primeiro turno da competição. Apesar da derrota, nas parciais 25/21, 25/17 e 25/22, o técnico Luizomar de Moura, em entrevista ao Lance!, afirma ter saído do confronto desta terça-feira (27) com lições positivas.

A partida começou equilibrada, mas no segundo e terceiro sets, o Flamengo se mostrou dominante na maior parte do tempo. Para Luizomar, isso mostra que "alguns ajustes" precisam ser feitos na equipe de Osasco.

— Vamos levar coisas importantes para a sequência de treinamentos, algumas coisas que já vínhamos falando. Em dois sets, chegamos no último estágio brigando de igual para igual, mas depois não conseguimos manter por erros técnicos. Precisamos de alguns ajustes e estamos falando disso desde o Campeonato Mundial.

Na disputa do Mundial, o Osasco faturou a medalha de bronze. A equipe foi derrotada pelo Conegliano na semifinal e venceu o Praia Clube na briga pelo pódio.

Osasco retornou ao pódio do Mundial de Clubes (Foto: Volleyball World)

O técnico também reconheceu a boa situação do time de Bernardinho, mantendo os pés no chão, apesar da derrota para o Rubro-Negro. O Flamengo é líder da Superliga, com apenas uma derrota em 15 jogos.

— A Superliga é um campeonato extremamente difícil. O time do Rio de Janeiro está em um grande momento. Então, é importante aprendermos com esse jogo. Apesar da derrota, apesar de ser dolorida, nós saímos com coisas importantes daqui para o resto da temporada.

O Osasco ocupa a quinta posição da Superliga Feminina. O time soma 30 pontos conquistados após 10 vitórias em 15 jogos. Em quatro partidas disputadas em 2026, esta foi a primeira derrota do time osasquense.

Próximo compromisso do Osasco na Superliga Feminina

Em duelo contra o Mackenzie, o Osasco volta à quadra neste sábado (30), às 21h30 (de Brasília).

