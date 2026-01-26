Copa Brasil de vôlei masculino: formato, equipes e onde assistir

Após a finalização dos confrontos de quartas de final da Copa Brasil, chega a vez do naipe masculino brilhar. Os homens entram em ação nesta segunda-feira (26), com as últimas vagas da semifinal sendo decididas na quarta (28). A competição reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga Masculina; confira detalhes!

continua após a publicidade

➡️ Destaques x elenco: o que pesa mais na Copa Brasil de vôlei?

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Para a edição deste ano, os times que se classificaram foram Campinas, Cruzeiro, Praia Clube, Minas, Goiás, Suzano, Guarulhos e Sesi Bauru. Como o formato da Copa Brasil segue o cruzamento olímpico - o 1º colocado enfrenta o 8º; o 2º encara o 7º; o 3º mede forças com o 6º; e o 4º joga contra o 5º -, e os times de melhor campanha têm o mando de quadra, os duelos das quartas de final serão os seguintes:

Praia Clube x Suzano - segunda-feira, 26 de janeiro, às 20h, no UTC (MG)

Campinas x Sesi Bauru - terça-feira, 27 de janeiro, às 18h30, no Ginásio do Taquaral (SP)

Minas x Goiás - quarta-feira, 28 de janeiro, às 18h30, na Arena UniBH (MG)

Cruzeiro x Guarulhos - quarta-feira, 28 de janeiro, às 20h, no Ginásio Riachão (MG)

*Horários de Brasília

Minas na Superliga Masculina de vôlei (Foto: Divulgação/ MTC)

A fase final da competição será disputada no Ginásio Moringão, em Londrina, no Paraná. As semifinais e final estão marcadas para os dias 7 e 8 de março, respectivamente.

continua após a publicidade

Desde 2018, apenas times mineiros levantaram o troféu da Copa Brasil. O atual campeão é o Cruzeiro, que soma oito títulos, figurando no topo da lista. O vencedor da competição garante vaga na Supercopa deste ano e no Sul-Americano de 2027.

Onde assistir à Copa Brasil de vôlei masculino

Todas as partidas da competição serão transmitidas pelo Sportv 2 (canal fechado) e pela VBTV (streaming da Federação).

+Aposte na vitória do seu time na Copa Brasil

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.