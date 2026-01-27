Bruninho terá desafio 'gigante' na Copa Brasil de vôlei

O experiente levantador Bruninho terá um desafio de 2,05m de altura na rodada de abertura da Copa Brasil de vôlei masculino. O Vôlei Renata (Campinas) encara o Sesi Bauru nesta terça-feira (27), e o central Lucas Barreto, atual líder de bloqueios da Superliga, surge como o principal obstáculo na rede para o ex-capitão da Seleção Brasileira.

Bruninho disputa a elite do vôlei nacional desde 2004, ou seja, são 22 anos de trajetória na liga, intercalados com passagens internacionais, que dão ao levantador uma leitura de jogo quase perfeita. Em 2026, seu novo desafio será usar toda essa bagagem para parar o sistema defensivo do Sesi e deixar seus atacantes livres do "paredão" armado por Barreto.

-O Barreto vem numa temporada muito iluminada, está se destacando muito no Superliga, com números excepcionais, mas vamos enfrentar o Sesi, não apenas o Barreto. Vamos encarar esse duelo como uma final. Como levantador preciso estar sempre atento ao bloqueio adversário, tentar colocar nossos atacantes em situação de vantagem, mas vamos entrar focados em construir nosso jogo, sacando bem e tentando anular os principais pontos fortes do Sesi - explicou Bruninho.

Bruninho em ação pelo Vôlei Renata na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/ Vôlei Renata)

Com 2,05m de altura, o central vive uma temporada sólida, ocupando a 20ª posição entre os maiores pontuadores da Superliga, com 148 pontos e um aproveitamento de 56% no ataque. No entanto, é na defesa que ele brilha: o central lidera o ranking de bloqueios da competição com 81 pontos no fundamento, tornando-se o pesadelo dos levantadores adversários.

Lucas Barreto em ação pelo Sesi na Superliga (Foto: Reprodução)

A partida promete ser um jogo de xadrez: de um lado, a precisão e velocidade de Bruninho para desajustar a marcação; do outro, a envergadura e o tempo de Barreto para fechar as portas do ataque campineiro. Quem vencer o duelo na rede garantirá um passo crucial rumo às semifinais do torneio.

Informações sobre Vôlei Renata (Campinas) x Sesi Bauru

Data: Terça-feira, 27 de janeiro

Terça-feira, 27 de janeiro Horário : 18h30 (de Brasília)

: 18h30 (de Brasília) Local: Ginásio do Taquaral (Campinas)

Ginásio do Taquaral (Campinas) Transmissão: Sportv (canal fechado) e VBTV (streaming)

