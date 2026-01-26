Protagonistas na Superliga, Sabino e Franco medem forças na Copa Brasil

A Copa Brasil masculina de vôlei começa nesta segunda-feira (26), e o confronto de estreia reserva um duelo particular entre dois dos principais opostos do país. De um lado, o experiente Franco William lidera a ofensiva do Praia Clube; do outro, o jovem talento Guilherme Sabino é a principal arma do Suzano.

Na liderança da equipe mineira, o destro Franco, de 2,01m, é atualmente o terceiro maior pontuador da Superliga, com 225 pontos. Em sua segunda temporada defendendo o Praia, o oposto conta com o suporte de um elenco estrelado, tendo o central Isac e o ponteiro Paulo como companheiros de peso para dividir a responsabilidade nos momentos decisivos.

Isac (esquerda) e Franco (direita) durante jogo do Praia Clube (Foto: Reprodução Instagram)

Já Guilherme Sabino carrega um protagonismo sozinho no Suzano. O canhoto de 2,03m é o quinto maior pontuador da liga, com 219 pontos, mas se destaca em outros fundamentos: ocupa a 18ª posição em aproveitamento de ataque (54%) e a 21ª no ranking de saques, com oito aces.

O desempenho sólido rendeu ao jovem uma convocação de Bernardinho para a Seleção Brasileira em 2025, onde disputou a Liga das Nações (VNL).

Guilherme Sabino durante partida do Suzano (Foto: Reprodução Instagram)

A partida entre Praia Clube e Suzano será decidido no detalhe e quem errar menos, avança para a semifinal da Copa Brasil.

Informações da partida entre Praia Clube x Suzano

Data: 26 de janeiro (segunda-feira)

26 de janeiro (segunda-feira) Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Ginásio do UTC (Uberlândia Tênis Clube), em Uberlândia/MG

Ginásio do UTC (Uberlândia Tênis Clube), em Uberlândia/MG Transmissão: Sportv (canal fechado) e VBTV (streaming)

