Adaptado ao fuso, Seleção feminina de vôlei embarca para Mundial da Tailândia
Zé Roberto completa 22 anos no comando da Seleção em 2025
Roberta, levantadora da Seleção Brasileira de vôlei, falou sobre a principal dificuldade da equipe após o último treino preparatório para o Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro. O Brasil passou um período de aclimatação em Okinawa, no Japão, e embarcaram nesta terça-feira (19) para a sede do campeonato.
— A gente ficou mais ou menos uma semana aqui (no Japão). Acho que foi ótimo já para a gente adaptar com o fuso, que é sempre muito difícil. Com essa correria de campeonato, não sobra tanto tempo. Então, a gente conseguiu fazer os ajustes que precisava. Focando em todos os times que a gente vai encontrar agora na primeira etapa já e visando mais para frente. Foi uma semana produtiva. Estou bem feliz. Agora é arrumar as malas e bora para o Mundial — comentou Roberta.
O Brasil faz parte do Grupo C e estreia contra a Grécia nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, às 9h30 (horário de Brasília). Além das europeias, a Seleção enfrenta a França e Porto Rico.
O Brasil ainda busca o título inédito no Mundial e, por isso, a expectativa para este ano é alta. Diante de um torneio tão competitivo, a segunda levantadora, Macris, reforça a necessidade de foco total:
— A expectativa é que sejam jogos muito duros, todo jogo é importante. A gente sabe que é um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor — comentou Macris.
Confira a lista completa das jogadoras brasileiras convocadas:
Levantadoras: Macris e Roberta
Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara
Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann
Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia
Líberos: Laís e Marcelle
