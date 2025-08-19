menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTodos Esportes

Adaptado ao fuso, Seleção feminina de vôlei embarca para Mundial da Tailândia

Zé Roberto completa 22 anos no comando da Seleção em 2025

imagem cameraRoberta em ação pelo Brasil na VNL (Foto: Divulgação Volleyball World)
2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 19/08/2025
11:52
  • Matéria
  • Mais Notícias

Roberta, levantadora da Seleção Brasileira de vôlei, falou sobre a principal dificuldade da equipe após o último treino preparatório para o Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro. O Brasil passou um período de aclimatação em Okinawa, no Japão, e embarcaram nesta terça-feira (19) para a sede do campeonato.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Zé Roberto varia levantadoras de estilos opostos na Seleção

— A gente ficou mais ou menos uma semana aqui (no Japão). Acho que foi ótimo já para a gente adaptar com o fuso, que é sempre muito difícil. Com essa correria de campeonato, não sobra tanto tempo. Então, a gente conseguiu fazer os ajustes que precisava. Focando em todos os times que a gente vai encontrar agora na primeira etapa já e visando mais para frente. Foi uma semana produtiva. Estou bem feliz. Agora é arrumar as malas e bora para o Mundial — comentou Roberta.

O Brasil faz parte do Grupo C e estreia contra a Grécia nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, às 9h30 (horário de Brasília). Além das europeias, a Seleção enfrenta a França e Porto Rico.

continua após a publicidade
Seleção Brasileira durante jogo da VNL (Foto: Divulgação Volleyball World)

O Brasil ainda busca o título inédito no Mundial e, por isso, a expectativa para este ano é alta. Diante de um torneio tão competitivo, a segunda levantadora, Macris, reforça a necessidade de foco total:

— A expectativa é que sejam jogos muito duros, todo jogo é importante. A gente sabe que é um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor — comentou Macris.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira a lista completa das jogadoras brasileiras convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

➡️ Gabi Guimarães projeta Mundial de Vôlei: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias