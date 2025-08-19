Adaptado ao fuso, Seleção feminina de vôlei embarca para Mundial da Tailândia

Roberta, levantadora da Seleção Brasileira de vôlei, falou sobre a principal dificuldade da equipe após o último treino preparatório para o Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro. O Brasil passou um período de aclimatação em Okinawa, no Japão, e embarcaram nesta terça-feira (19) para a sede do campeonato.

— A gente ficou mais ou menos uma semana aqui (no Japão). Acho que foi ótimo já para a gente adaptar com o fuso, que é sempre muito difícil. Com essa correria de campeonato, não sobra tanto tempo. Então, a gente conseguiu fazer os ajustes que precisava. Focando em todos os times que a gente vai encontrar agora na primeira etapa já e visando mais para frente. Foi uma semana produtiva. Estou bem feliz. Agora é arrumar as malas e bora para o Mundial — comentou Roberta.

O Brasil faz parte do Grupo C e estreia contra a Grécia nesta sexta-feira, dia 22 de agosto, às 9h30 (horário de Brasília). Além das europeias, a Seleção enfrenta a França e Porto Rico.

O Brasil ainda busca o título inédito no Mundial e, por isso, a expectativa para este ano é alta. Diante de um torneio tão competitivo, a segunda levantadora, Macris, reforça a necessidade de foco total:

— A expectativa é que sejam jogos muito duros, todo jogo é importante. A gente sabe que é um campeonato que não pode desligar um segundo. Vamos focadas para dar o nosso melhor — comentou Macris.

Confira a lista completa das jogadoras brasileiras convocadas:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Laís e Marcelle

