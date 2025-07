Seleção Brasileira feminina de vôlei vence Venezuela na estreia na Copa América

A Seleção Brasileira feminina de vôlei estreou com vitória na Copa América da categoria, em Minas Gerais. O Brasil derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 na noite desta quarta-feira (2), na cidade de Betim, com parciais de 25/12, 25/16 e 27/25.

A equipe brasileira volta a entrar em quadra nesta quinta-feira (3), quando enfrenta o Peru, às 20h (de Brasília).

Como foi o jogo?

A Seleção Brasileira não teve dificuldades na primeira parcial e venceu com sobras por 25 a 12. No segundo set, as venezuelanas conseguiram se impor mais até a metade do período, mas, no fim, o Brasil prevaleceu e venceu por 25 a 16.

O terceiro set foi o mais equilibrado, com as venezuelanas equilibrando mais ainda a partida e não permitindo o Brasil abrir uma grande vantagem no placar. Na reta final, a Venezuela conseguiu a virada e ter dois set points, mas não aproveitou. Ao fim, com placar 25 a 25, a Seleção Brasileira anotou dois pontos seguidos e consolidou a vitória na parcial por 27 a 25 e no jogo por 3 sets a 0.

O Brasil derrotou a Venezuela por 3 sets a 0 (Foto: Gustavo Rabelo/BHFoto)

Seleção Brasileira sub-23 na Copa América feminina de vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) definiu uma delegação com 14 atletas para a competição, que ocorre após o título conquistado pela equipe masculina de novos no mesmo torneio. O evento servirá como preparação para os Jogos Pan-Americanos Junior.

Após enfrentar a Venezuela, o Brasil jogará contra o Peru na quinta-feira (3), às 20h. No sábado (5), a equipe brasileira enfrentará o Chile, e encerrará sua participação no domingo (6), contra a Argentina.

O grupo brasileiro conta com as levantadoras Maria Clara Carvalhaes e Heloise Soares, as opostas Gabi Carneiro e Jaque Schmitz, as ponteiras Maria Clara Andrade, Camilly Salomé, Ana Rudiger e Stephany, as centrais Adria, Juju, Thays e Livia, além das líberos Lelê e Sophia. O treinador da Seleção é Marcos Miranda.

Veja a tabela de jogos do Brasil na Copa América

Quarta, 2/7 – Brasil 3x0 Venezuela, às 20h

Quinta, 3/7 – Brasil x Peru, às 20h

Sábado, 5/7 – Brasil x Chile, às 16h

Domingo, 6/7 – Brasil x Argentina, às 16h