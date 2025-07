Brasil estreia com vitória no Mundial Feminino sub-19 de Vôlei

A Seleção Brasileira feminina sub-19 de vôlei estreou com vitória no Mundial da categoria, que está sendo disputado na Croácia e na Sérvia. Com um triunfo por 3 sets a 0, o Brasil derrotou a República Dominicana na tarde desta quarta-feira (2), na cidade de Vrnjacka Banja, na Sérvia, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/20. A oposta Luize, de 18 anos e 1,84m, foi a maior pontuadora da partida, com 19 pontos.

A equipe brasileira volta a entrar em quadra nesta quinta-feira (3), quando enfrenta Porto Rico, às 16h15 (de Brasília). O Brasil está no Grupo B, ao lado de Argentina, Taipé Chinesa, Sérvia, além da República Dominicana e Porto Rico.

Veja todos os grupos:

Grupo A: Alemanha, Canadá, Croácia, Egito, México e Tailândia

Grupo B: Argentina, Brasil, Porto Rico, República Dominicana, Sérvia e Taipé Chinesa

Grupo C: Bulgária, Espanha, Estados Unidos, Peru, Polônia e Turquia

Grupo D: Bélgica, Chile, China, Itália, Japão e Tunísia

Brasil x República Dominicana, pelo Mundial Feminino sub-19 de Vôlei

Como é o formato do Mundial

As 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.

Os cruzamentos das oitavas são:

1º do Grupo A x 4º do Grupo C

2º do Grupo A x 3º do Grupo C

1º do Grupo B x 4º do Grupo D

2º do Grupo B x 3º do Grupo D

1º do Grupo C x 4º do Grupo A

2º do Grupo C x 3º do Grupo A

1º do Grupo D x 4º do Grupo B

2º do Grupo D x 3º do Grupo B

As quartas serão no dia 11 de julho, semifinais em 12, e as disputas por medalhas no dia 13.

