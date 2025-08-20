Confira a transmissão ao vivo de Brasil x Japão, na estreia do Mundial sub-21 de vôlei masculino 2025, nesta quinta-feira, às 3h (de Brasília), em Jiangmen, na China. O confronto terá transmissão do YouTube da Volleyball World. Assista no vídeo abaixo.

➡️Brasil quer 5º título mundial da competição; conheça os atletas

O duelo integra a fase de grupos, no Grupo C, que conta também com Bulgária, Colômbia, Cuba e Tchéquia. A Seleção Brasileira aparece como uma das equipes favoritas ao título e entra em quadra em busca do pentacampeonato mundial da categoria.

Assista ao vivo a Brasil x Japão, pelo Mundial sub-21 de vôlei

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Como chega o Brasil

A equipe do técnico Anderson Rodrigues começou a preparação em maio no Centro de Desenvolvimento de Voleibol Saquarema Enel Brasil. Os treinamentos também passaram pelo Centro de Treinamento da CBV na Europa, na região de La Moselle, na França, e aclimatação na Coreia do Sul. No período internacional da preparação, a equipe realizou 12 amistosos, entre eles contra seleções sub-21 da França, da Alemanha, da Bulgária e da Coreia do Sul.

— Este é um time alto, de grande potencial físico. Temos valores interessantes para a continuidade dentro da seleção brasileira. Nossa função é dar um direcionamento para esses talentos. Fizemos partidas contra os times sub-23 e universitário do Brasil dentro do período de treinos em Saquarema, aproveitamos para simular situações que enfrentaremos no Mundial, como o saque forçado da Bulgária, e durante as partidas que fizemos em La Moselle e na Coreia do Sul refinamos o nosso modelo de jogo — analisou Anderson.

Agenda do Brasil na fase de grupos no Mundial sub-21

Brasil x Japão – Quinta-feira, 21 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Colômbia – Sexta-feira, 22 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Tchéquia – Sábado, 23 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Cuba – Segunda-feira, 25 de agosto, às 3h (Brasília)

Brasil x Bulgária – Terça-feira, 26 de agosto, às 3h (Brasília)

Ficha do jogo

Jogo: Brasil x Japão

Competição: Mundial Sub-21 Masculino de Vôlei 2025 – Fase de Grupos

Data: Quinta-feira, 21 de agosto de 2025

Horário: 3h (de Brasília)

Local: Jiangmen, China

Transmissão: YouTube da Volleyball World