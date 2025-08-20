Zé Roberto une gerações para disputar o Mundial de Vôlei

O técnico da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Zé Roberto Guimarães, completa 22 anos no comando da equipe em 2025 e, com um elenco misto de veteranas e novatas, se prepara para disputar o Mundial, na Tailândia, entre 22 de agosto e 7 de setembro.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A jogadora com mais tempo na Seleção é a ponteira e capitã Gabi Guimarães. Ela foi convocada em 2013 para o Grand Prix daquele ano, após se destacar nas categorias de base e chamar a atenção do treinador. Em seguida, vêm as levantadoras Macris e Roberta, além da oposta Rosamaria, que, convocadas pela primeira vez em 2015, completam 10 anos com a camisa verde e amarela.

A ponteira Júlia Bergmann, a central Diana e a líbero Laís foram chamadas em 2022 e, desde então, se tornaram peças importantes para a equipe. Dois anos depois, foi a vez da oposta Tainara integrar o grupo. Já em 2025, Zé Roberto convocou Kisy, Helena, Júlia Kudiess, Lorena e Marcelle, jogadoras que já disputaram a VNL nesta temporada e foram destaques.

continua após a publicidade

➡️Afastada por lesão, Ana Cristina faz surpresa em treino da Seleção Brasileira

Zé Roberto avaliou campanha do Brasil na VNL (Foto: Volleyball World)

Gabi Guimarães sobre o Mundial: ‘Não temos medo de seleção nenhuma’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, a capitã da equipe projetou o campeonato e disse que não tem medo de nenhuma seleção.

— Não temos medo de seleção nenhuma, é respeitar e trabalhar. Acho que a preparação é muito importante. Não se colocar nunca, acho que como o grande favorito, porque essa é a maior besteira que você pode entrar. Mas a gente se coloca nesse papel de, a gente quer ganhar, a gente tem capacidade de brigar com os grandes. O que precisa ser feito e a gente entrar dentro de quadro com essa postura. — Falou a ponteira.