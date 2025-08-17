Brasil escorrega, mas vence Bulgária e conquista pódio no Mundial de vôlei

O Brasil venceu a Bulgária por 3 sets a 1, com as parciais de 25/19, 25/20 , 14/25 e 25/ neste domingo (17) e conquistou a medalha de bronze no Mundial de vôlei Sub-21. A partida aconteceu em Surabaya, na Indonésia, às 6h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As maiores pontuadoras da partida foram Rebeca e Helena, com 24 e 23 pontos, respectivamente. Do lado da Bulgária, Dudova e Koeva foram os destaques, com 20 e 18 pontos.

Brasil disputa medalha de bronze contra Bulgária no Mundial Sub-21 (Foto: Divulgação Volleyball World)

Como foi o jogo?

1º Set

Desde o começo da partida, as ponteiras Helena e Rebeca foram os destaques da Seleção Brasileira, com oito pontos cada. A parcial foi apertada, mas o Brasil se aproveitou dos erros não forçados das adversárias e conseguiu fechar o set em 25 a 19.

continua após a publicidade

2º Set

A Bulgária largou na frente e abriu uma vantagem de cinco pontos. No entanto, o bloqueio brasileiro foi crucial e tirou a diferença. Com um saque potente de Aline, o Brasil conseguiu virar o set e fechar em 25 a 20.

3º Set

O terceiro set começou de forma semelhante ao segundo, com a Bulgária à frente e a Seleção cometendo muitos erros. Desta vez, porém, o Brasil não obteve sucesso na reação e as rivais fecharam a parcial em 25 a 14.

continua após a publicidade

4º Set

O quarto set começou disputado, mas teve muitas paralisações devido a desafios e revisões de jogadas. Apesar das interrupções, a Seleção Brasileira se manteve firme e fechou a parcial em 25 a 21, garantindo a vitória.

Últimos vencedores do Mundial Sub-21

2007: Brasil

2023: República Popular da China

2021: Itália

2019: Japão

2017: República Popular da China

2015: República Dominicana

2013: China

2011: Itália

2009: Rússia