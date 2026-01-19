O que esperar do MMA brasileiro no UFC em 2026

Apesar da dolorosa derrota de Alexandre Pantoja na última disputa de cinturão do Brasil em 2025, o país encerrou o ano em alta no UFC. E os primeiros movimentos da organização em 2026 confirmam a boa fase do MMA brasileiro. A ''Brazilian Wave'' do UFC começaria já no primeiro evento do ano, com Amanda Nunes. Porém, Kayla Harrison se machucou e foi obrigada a deixar o duelo com a brasileira.

Mesmo assim, o UFC 324 do dia 24 de janeiro terá três brasileiros em ação. Deiveson Figueiredo, Jean Silva e Natália silva enfrentam, respectivamente, Umar Nurmagomedov, Arnold Allen e Rose Namajunas.

Uma semana depois, no UFC 325, outro brasileiro aparece na condição de desafiante, desta vez como main event. Diego Lopes busca se vingar do campeão peso pena Alexander Volkanovski e tenta tomar o cinturão do australiano, tornando-se assim apenas o segundo brasileiro a ser campeão até 66kg do Ultimate - o outro foi José Aldo.

No UFC 325, Diego (dir) fará revanche com Volkanovski (esq) (Foto: Instagram Alex Volkanovski)

Já no UFC 326, que acontece no dia 7 de março, Charles Do Bronx também terá oportunidade de revanche. Na luta principal da noite, o ex-campeão peso leve enfrenta Max Holloway com o titulo BMF em jogo. Na mesma noite, Caio Borralho enfrenta Reinier De Ridder em grande luta, válida como co-main event.

Essa importância dada aos lutadores brasileiros mostra que o MMA do Brasil está novamente na crista da onda. Além de Diego e Charles, o UFC também deposita suas esperanças em outros grandes nomes brazucas para ter um inesquecível 2026.

O já mencionado Pantoja retorna de lesão no meio do ano e deve ter a oportunidade de reaver seu cinturão diante de Joshua Van e Alex Poatan, talvez o maior nome do MMA mundial hoje em dia, segue tendo seu retorno especulado por toda a comunidade internacional.

Poatan segue com esperanças de enfrentar Jon Jones no UFC Casa Branca, mas tem outras opções na mesa: uma luta pelo título interino dos pesados contra Cyril Gane, ou defender seu cinturão meio-pesado diante de Jiri Prochazka ou Carlos Ullberg.

UFC no Brasil em 2026?

Do Bronx foi ovacionado pela torcida no UFC Rio (Foto: Reprodução instagram Charlesdobronxs)

Com a recente confirmação de que Paulo Borrachinha estará mesmo em ação no UFC 327, o MMA brasileiro chegou a 30 atletas com lutas confirmadas em 2026. Isso mostra o protagonismo do país dentro do Ultimate e traz esperança aos fãs de que o número de brasileiros no elenco do UFC faça com que a organização retorne ao país em 2026.

O sucesso do UFC Rio, protagonizado por Charles Do Bronx, foi um claro recado da torcida brasileira para o Ultimate. A paixão do brasileiro pelo MMA segue muito forte e, se nomes gigantes do país forem escalados para lutar aqui, o evento será um sucesso. Resta saber se o UFC vai incluir um ou dois eventos no Brasil, mas um retorno parece inevitável.