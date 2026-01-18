Klay Thompson supera astro e se aproxima de Curry em recorde na NBA

A saída de Klay Thompson do Golden State Warriors não afetou o desempenho do astro no perímetro. Neste sábado (17), o armador conquistou mais um feito em bolas de três pontos na NBA. A marca foi alcançado durante a vitória por 138 a 120 sobre o Utah Jazz.

O jogador dos Mavericks demonstrou eficiência ofensiva ao converter sete de 12 arremessos no total, incluindo seis acertos em 11 tentativas de bolas de três pontos. Foi a segunda vez consecutiva que Thompson liderou Dallas em pontuação, após ter registrado 26 pontos na quinta-feira (15), também contra o Jazz.

Na lista entre os maiores pontuadores do perímetro, Klay se destaca na quarta colocação ao superar Damian Lillard, que tem 2.804 cestas de três. Agora, o astro do Mavericks registra um total de 2.815 de longa distância.

O confronto deste fim de semana encerrou uma sequência de três jogos entre as equipes em dez dias. O Utah venceu o primeiro duelo em casa, no dia 8 de janeiro, por 114 a 112. Já o Dallas respondeu com dois triunfos seguidos: 144 a 122 na quinta-feira (15) e 138 a 120 neste sábado (17). A equipe texana manteve vantagem confortável durante toda a partida. O Jazz chegou a reduzir a diferença para 109 a 100 com uma cesta de Ace Bailey a 10 minutos do fim, mas não conseguiu maior aproximação no placar.

Apesar do resultado positivo, o Dallas Mavericks apresenta campanha modesta na temporada da NBA, com 17 vitórias e 26 derrotas, ocupando a 12ª posição na Conferência Oeste. A equipe, entretanto, vem reagindo nas últimas semanas, com três vitórias nos últimos quatro jogos. Após a partida, Thompson comentou sobre seu desempenho.

— Entrei numa sequência de pontos no final do segundo quarto. Foi ótimo! Vinte e três pontos em vinte minutos é muito bom! Minha mentalidade é tentar me posicionar bem, alinhar meus ombros e deixar a bola voar. E quando faço isso com confiança, geralmente a bola entra — disse Thompson.

Recordes de Klay na NBA

Klay não passou em branco pela NBA. Muitos fãs da liga têm lembranças fortes do jogador, sendo elas boas ou ruins (claro, se você for um rival). Já na sua primeira temporada, em 2014, estabeleceu, ao lado de Curry, o recorde de 484 cestas de três combinadas em uma temporada. E não parou por aí, nos anos posteriores os "Splash Brothers", como ficaram conhecidos, aumentaram o feito, com 525 no campeonato seguinte e 678 em 2015-16.

