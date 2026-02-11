Melhor da partida, Geovanna exalta confiança do Mackenzie na Superliga

A noite desta terça-feira (10) foi de glórias para o Mackenzie e, mais especificamente, para Geovanna. Fora de casa, no Ginásio do Hebraica, a equipe conquistou uma vitória importante sobre o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 21/25, 22/25 e 21/25), e Geovanna foi eleita a melhor da partida. Ao final do confronto, válido pela sexta rodada do returno da Superliga Feminina, ela ressaltou o resultado e o bom astral do time mineiro.

— Essa vitória foi muito importante. Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, mas entramos em quadra com muita confiança para conseguir o objetivo.

Geovanna foi peça essencial da vitória do time mineiro ao anotar 19 pontos, saindo também como a maior pontuadora. Foras 19 acertos: 18 de ataque e um de bloqueio.

No segundo turno da Superliga, o Mackenzie busca cravar sua vaga entre os oito melhores da tabela e, assim, avançar à fase eliminatória da competição. No returno, a equipe soma vitórias importantes em jogos difíceis, contra Minas e agora, Fluminense. Além disso, venceu também o lanterna Sorocaba e o Barueri, nono colocado. Atualmente, o Mackenzie é o time que fecha o G-8, com 20 pontos, cinco à frente do Barueri.

Batavo Mackenzie vence Minas na Superliga (Foto: Reprodução/ Instagram)

Próximo compromisso do Mackenzie na Superliga Feminina

O Mackenzie, atual oitavo colocada da tabela da Superliga Feminina, volta à quadra no dia 20 de fevereiro, sexta-feira. A equipe tem pela frente um duelo mineiro, em casa, contra o Praia Clube. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

