Thaisa critica saque de Karakurt e abre o jogo: 'É tão baixo nível'

A central brasileira Thaisa Daher, bicampeã olímpica, não poupou críticas à oposta turca Ebrar Karakurt durante sua participação no podcast "Basticast" nesta quinta-feira (25). O alvo do comentário foi a polêmica "paradinha" que Karakurt executa em seus saques, uma técnica que gera debates no vôlei mundial.

— Não me surpreende nem um pouco essa menina. Nada que ela faz, seja positivo ou negativo. Normalmente é só negativamente, né? Não me surpreende em nada, porque ela é tão baixo nível. Ela deve ter um problema emocional muito bizarro, porque não é normal isso, não — disparou a brasileira.

Como é o movimento em questão?

O movimento questionado é um toque específico na bola durante a ação de saque, no qual a atleta altera o ritmo da jogada antes do lançamento, o que pode confundir o posicionamento e o tempo de reação da defesa adversária. Por isso, alguns consideram a prática antidesportiva, enquanto outros a veem como uma estratégia válida dentro das regras.

— É péssima essa paradinha. Mas, tem gente que usa como estratégia. Meio suja, mas é estratégia. Gosto nem de comentar dessa menina — finalizou Thaisa.

Aos 25 anos, Ebrar Karakurt é uma das jogadoras mais talentosas e midiáticas do cenário feminino global, sendo peça-chave nas recentes conquistas da Turquia em competições internacionais.

A gravação do podcast "Basticast", que costuma receber personalidades do voleibol, foi ao ar na tarde de Natal (25) em um estúdio no Rio de Janeiro. Até o momento, não houve manifestação oficial de Karakurt ou da federação turca de vôlei sobre as declarações da central brasileira.

