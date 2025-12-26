menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Thaisa critica saque de Karakurt e abre o jogo: 'É tão baixo nível'

A bicampeã olímpica abriu o jogo sobre a "paradinha" no saque da turca

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/12/2025
11:07
Thaisa no podcast "Basticast" (Foto: Reprodução/You Tube)
Thaisa no podcast "Basticast" (Foto: Reprodução/You Tube)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A central brasileira Thaisa Daher, bicampeã olímpica, não poupou críticas à oposta turca Ebrar Karakurt durante sua participação no podcast "Basticast" nesta quinta-feira (25). O alvo do comentário foi a polêmica "paradinha" que Karakurt executa em seus saques, uma técnica que gera debates no vôlei mundial.

Relacionadas

— Não me surpreende nem um pouco essa menina. Nada que ela faz, seja positivo ou negativo. Normalmente é só negativamente, né? Não me surpreende em nada, porque ela é tão baixo nível. Ela deve ter um problema emocional muito bizarro, porque não é normal isso, não — disparou a brasileira.

Como é o movimento em questão?

O movimento questionado é um toque específico na bola durante a ação de saque, no qual a atleta altera o ritmo da jogada antes do lançamento, o que pode confundir o posicionamento e o tempo de reação da defesa adversária. Por isso, alguns consideram a prática antidesportiva, enquanto outros a veem como uma estratégia válida dentro das regras.

— É péssima essa paradinha. Mas, tem gente que usa como estratégia. Meio suja, mas é estratégia. Gosto nem de comentar dessa menina — finalizou Thaisa.

Aos 25 anos, Ebrar Karakurt é uma das jogadoras mais talentosas e midiáticas do cenário feminino global, sendo peça-chave nas recentes conquistas da Turquia em competições internacionais.

A gravação do podcast "Basticast", que costuma receber personalidades do voleibol, foi ao ar na tarde de Natal (25) em um estúdio no Rio de Janeiro. Até o momento, não houve manifestação oficial de Karakurt ou da federação turca de vôlei sobre as declarações da central brasileira.

Thaisa Daher na Superliga Feminina de Vôlei 24/25 (Foto: Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Thaisa Daher na Superliga Feminina de Vôlei 24/25 (Foto: Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

