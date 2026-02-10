Mackenzie se impõe fora de casa e vence Fluminense na Superliga Feminina

Nesta terça-feira (10), em partida válida pela 17ª rodada da Superliga Feminina, a sexta do returno, o Mackenzie superou o Fluminense de virada por 3 sets a 1. No duelo disputado no Ginásio do Hebraica, as visitantes se impuseram e as parciais tiveram fim no 25/23, 21/25, 22/25 e 21/25.

Como foi o jogo?

1º SET

A partida começou com muita trocação, apesar de erros não forçados das equipes, incluindo alguns ataques para fora. Assim, o início do confronto se mostrou equilibrado no placar, com os times se alternando na frente. O primeiro a abrir dois pontos foi o Fluminense, no 8 a 6, após decisão no desafio. A partir daí, o Tricolor ampliou a distância, mas viu o Mackenzie empatar no 11º ponto e virar no 14º, forçando Marcão a parar o jogo pela primeira vez.

Com ataques agressivos de ambos os lados, a parcial voltou a ficar acirrada, decidida nos detalhes. No entanto, na reta final, o Fluminense chegou ao 22 a 20 em um rally disputado com direito a uma ótima defesa de Marcelle. O Mackenzie encostou, mas viu o time da casa fechar a primeira parcial em 25 a 23, após ataque de Ariane na diagonal.

2º SET

Assim como o primeiro, o começo do segundo set também foi equilibrado no placar. No entanto, foi marcado por mais rallys e menos erros. A equipe mineira abriu cinco pontos na frente, no 10 a 5, demonstrando uma boa eficiência no ataque, ao contrário do time adversário. O Fluminense voltou a pontuar com bloqueio de Lara, reanimando o astral do time. Mesmo assim, o Mackenzie seguiu concentrado e na frente, superando a tentativa de resistência tricolor, que tinha dificuldade nas viradas de bola. Assim, as visitantes levaram a segunda parcial por 25 a 21, apesar de uma melhora do Fluminense na reta final.

Fluminense x Mackenzie no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

3º SET

Embalado pela vitória na segunda parcial, o Mackenzie logo abriu 3 a 1 na terceira. No entanto, o Fluminense não se deixou intimidar e logo chegou ao empate, em bloqueio de Ariane. A partir daí, o set seguiu com as equipes se alternando à frente do placar e Marcão fez uma troca de levantadoras: Amanda Sehn no lugar de Fabíola. Na sequência, o time mineiro voltou a se mostrar superior e chegou ao 16 a 10, com direito a ponto de segunda de Kenya. Nesse momento, a torcida do Mackenzie "calou" a tricolor e comemorou o ótimo momento da equipe.

Embaladas, as visitantes seguiram na frente, contra um Fluminense que não apresentava um bom volume de jogo e, quando tinha a oportunidade, não convertia em ponto. Os gritos de "Vamo virar, Nense" motivaram o time da casa, que melhorou na reta final, com ataques inteligentes de Pietra, no lugar de Valdez, e uma boa distribuição de Amanda Sehn. Porém, não foi suficiente para conter o ímpeto do Mackenzie, que venceu o terceiro set por 25 a 22, após ataque para fora da oposta Ariane.

4º SET

Em busca da recuperação, o Fluminense voltou concentrado para a quarta parcial e, eficiente nas viradas de bola, abriu 4 a 0. Porém, o time passou a cometer mais erros e viu o Mackenzie chegar ao empate ainda no quarto ponto e abrir dois à frente, no 7 a 5. O nono ponto da equipe mineira (9 a 6) foi um bonito bloqueio simples da ponteira Geovanna em ataque de Ariane. Na sequência, as visitantes se mantiveram no domínio do placar, contra um Fluminense inconstante nas ações.

O 16º ponto do Mackenzie veio em um momento nervoso da partida, no qual a central Camila Paracatu foi punida com o cartão vermelho após dar um chute na bola fora do rally, o que é considerado conduta desportiva. Após isso, a equipe visitante seguiu na frente, apesar da melhora tricolor na reta final, e fechou a parcial em 25 a 21, vencendo a partida por 3 sets a 1, de virada.

Próximos compromissos das equipes na Superliga Feminina

Tanto o Fluminense quanto o Mackenzie voltam à quadra no dia 20 de fevereiro, sexta-feira. O Tricolor enfrenta o Barueri às 18h30 (de Brasília). Já a equipe mineira mede forças com o Praia Clube a partir das 21h30 (de Brasília).

