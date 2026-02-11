Nesta terça-feira (10), o Mackenzie venceu o Fluminense por 3 sets a 1 (25/23, 21/25, 22/25 e 21/25) e conquistou pontos importantes na briga pela vaga nos playoffs da competição. A partida foi disputada no Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, mas, mesmo assim, teve um "sabor de casa" para o mineiro Gabriel Leite, técnico da equipe visitante.

No local do jogo, chamou atenção o bom número de torcedores do Mackenzie que acompanhavam o time no lado da arquibancada reservado para convidados. Em alguns momentos, apoiando o time ou reclamando de decisões da arbitragem, eles chegaram a "calar" a torcida tricolor. E muitas dessas pessoas eram da família de Gabriel, como ele revelou em entrevista ao Lance! ao final da partida.

— Para mim, é muito diferente ter essa torcida, já que boa parte dela é da minha família. Eu sou mineiro, mas minha família por parte de pai é daqui do Rio de Janeiro. Eles são minha ponte, são eles que me apoiam muito.

A família de Gabriel teve a oportunidade de vê-lo com um grande sorriso no rosto ao final do confronto, já que o Mackenzie saiu vencedor do duelo importante contra o Fluminense, pensando na vaga do G-8. Segundo o técnico, é esse o objetivo principal da temporada. Na partida do primeiro turno, em casa, a equipe mineira havia sido derrotada por 3 sets a 2 para a tricolor.

— Está sendo um segundo turno de muita luta, muita entrega. E a gente está conseguindo resultados que a gente não conseguiu no primeiro turno. Sabíamos que "todo jogo seria uma final" se realmente quiséssemos ficar entre os oito, o nosso objetivo principal. Viemos para cá como se fosse um jogo decisivo do campeonato e conseguimos a vitória. É um passo muito bom, mas ainda tem muito pela frente.

Mackenzie vence Fluminense no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mailson Santana/ Fluminense FC)

Próximo compromisso do Mackenzie na Superliga Feminina

O Mackenzie, atual oitavo colocada da tabela da Superliga Feminina, volta à quadra no dia 20 de fevereiro, sexta-feira. A equipe tem pela frente um duelo mineiro, em casa, contra o Praia Clube. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília).

