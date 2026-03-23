Cielo vê recorde nos 50m livre como revolução na natação: 'quebrou um sistema'

O campeão olímpico Cesar Cielo viu com bons olhos a quebra do recorde mundial nos 50m livre. Segundo o brasileiro, a metodologia utilizada por Cameron McEvoy para atingir a marca de 20s88 e se tornar o homem mais rápido das piscinas deve ser utilizada como exemplo na comunidade aquática.

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Medalhista de ouro nos Jogos de Paris, o australiano mudou seu estilo de treinamento ao longo do último ciclo para levar seus resultados ao limite. McEvoy utilizou como referência o trabalho realizado por velocistas do atletismo, diminuiu a quantidade de horas de treinamento na piscina, e apostou na musculação para garantir o máximo de potência nos 50m.

— O Cameron não quebrou um recorde, ele quebrou um sistema atual de treinamento, o resto da natação ainda está num sistema mais antigo, de mais volume. Esse recorde tirou de vez qualquer discussão que a gente tinha em relação a esse modelo de treinamento. Espero que isso seja visto pela comunidade aquática. Esse é o modelo atual que funciona, se você não usa esse modelo, você é um dinossauro - disse Cielo, em entrevista exclusiva ao Lance!.

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O brasileiro ainda citou Fernando Scherer, o Xuxa, como alguém antecipou esse assunto ainda na década de 1990. Medalhista de bronze nos 50m nos Jogos de Atlanta, Scherer costumava questionar a eficácia do volume de treinamento aplicado no alto rendimento da época.

— Ele reclamava muito que fazia muita metragem, muito volume, e a gente achava que ele era preguiçoso, ficou aquela fama de que não gostava de treinar. E não é que ele não gostava de treinar, ele realmente sentia que aquilo não era a melhor solução pra ele, mas na época, era o que tinha disponível. Na minha geração, aumentou bastante o volume de academia, e de lá pra cá o treino foi ficando muito mais afinado - pontuou.

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Cesar Cielo foi o recordista mundial dos 50m livre por 16 anos (Foto: MARTIN BUREAU / AFP)

Brasil pode retomar recorde?

O recorde de Cesar Cielo nos 50m livre, que durou 16 anos, era a última marca vigente de um atleta do Brasil. O país não vive boa fase na modalidade, sem medalhas nas duas edições mais recentes do Campeonato Mundial e nos Jogos de Paris 2024.

Citado por Cielo como atleta com maior chance de medalha da nova geração, o baiano Guilherme Caribé, de 23 anos, teve o melhor desempenho brasileiro no Mundial de 2025, de Singapura, com o quarto lugar nos 100m livres.

— Acho que a maior força de medalha dele hoje está nos 100m livre. Hoje tá bem claro que ele precisa nadar na casa dos 46s para pegar uma medalha, na hora da final. Também não adianta fazer 46s aqui no Troféu Brasil e lá no Mundial fazer 47s. Acho que é totalmente viável e ele é totalmente capaz. Com relação a recorde mundial é mais difícil falar, a gente fica na torcida, me parece que o Caribé tem uma evolução pra chegar nesse tempo, não acho que é impossível - finalizou.

Guilherme Caribé é o principal nome da atual geração da natação brasileira (Foto: Miriam Jeske/COB)

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