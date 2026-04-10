O Minas enfrenta o Suzano pelas quartas de final da Superliga Masculina 25/26, nesta sexta-feira (10), a partir das 21h (de Brasília). Após a vitória no jogo 1, a equipe mineira busca fechar a série melhor de três e garantir a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Times Série SETS 1º SET 2º SET 3º SET Minas 0 0 0 0 0 Suzano 1 0 0 0 0

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Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

➡️ Relembre como foi o primeiro jogo entre Minas e Suzano nas quartas de final da Superliga 25/26

Javad Karimi, levantador do Itambé Minas na Superliga masculina (Foto: MTC)

A equipe mineira se classificou aos playoffs da Superliga na quarta posição da tabela e, portanto, teve a chance de escolher quais jogos da série mandar. Já o Suzano avançou no quarto lugar, com nove pontos a menos que o adversário.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, as quartas de final e a semifinal serão disputadas em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 10 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Minas tem o direito de decidir a série contra o Suzano em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara o Sada Cruzeiro, que eliminou o Goiás, na semifinal.

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