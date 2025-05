O Vitória finalizou a preparação para o clássico contra o Bahia, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela nona rodada do Brasileirão. Thiago Carpini não terá Matheuzinho à disposição, já que o meia foi expulso contra o Vasco, mas Renato Kayzer, Claudinho e Zé Marcos voltam a ser opção e podem pintar no time titular.

Kayzer em treino do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O zagueiro Zé Marcos teve uma lesão na posterior da coxa direita e voltou a ficar à disposição na última quarta-feira, contra o Cerro Largo (URU), pela Sul-Americana. Antes da lesão, ele era titular no Vitória, espaço que foi ocupado por Edu nos últimos jogos.

Já Renato Kayzer, que ainda recupera 100% da forma física após lesão na coxa, nem viajou para o Uruguai e intensificou o tratamento em Salvador justamente de olho no Ba-Vi deste domingo. Vale lembrar que o atacante entrou no jogo contra o Vasco e decidiu para o Rubro-Negro ao marcar os dois gols da virada no Barradão. Ele, inclusive, jogou mais tempo do que o previsto, o que pode ter potencializado o desgaste.

Outro retorno para a equipe é o lateral Claudinho, que cumpriu suspensão contra o Cruz-Maltino. Autor do gol da vitória contra o Cerro Largo, ele deve ser titular da equipe neste domingo, já que Cáceres sentiu a coxa na última quarta e é dúvida.

Jogadores do Vitória comemoram gol de Claudinho na Sul-Americana (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Matheuzinho, por sua vez, fica de fora do Ba-Vi após ter sido expulso pela primeira vez com a camisa do Vitória ainda no primeiro tempo da partida contra o Vasco. Ele deve dar lugar a Wellington Rato no meio-campo. Depois de completar 100 jogos pelo Leão, o meia só terá a oportunidade de comemorar a marca no próximo domingo, dia 25, em jogo contra o Santos, no Barradão.

Nesse cenário, o provável time do Vitória contra o Bahia tem: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu (Zé Marcos) e Jamerson; Baralhas (Ricardo Ryller), Ronald e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Erick e Renato Kayzer.

Como foi o treino do Vitória?

O Rubro-Negro fechou a preparação na manhã deste sábado com treino tático e de bola parada na Toca do Leão. Os 23 jogadores do time do Vitória relacionados por Thiago Carpini para enfrentar o Bahia já estão concentrados, mas não tiveram os nomes divulgados.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).