O elenco do Vitória treinou na manhã do último sábado (5) e volta aos treinos neste domingo, no turno matutino, para continuar a preparação para enfrentar o Confiança, às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília), no Barradão, pelas quartas da Copa do Nordeste.

Agenda do Vitória

O Vitória se apresenta às 8h (de Brasília), no Barradão, para dar continuidade aos trabalhos. O grupo folga no período da tarde e retorna na segunda-feira, para fechar a preparação.

Departamento médico

Neris e Jamerson em recuperação durante a reapresentação do Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Além de Jamerson e Kauan, que se recuperam de cirurgia após fraturas no tornozelo, o zagueiro Neris também segue parado por conta de uma lesão muscular. O defensor, no entanto, já segue em processo de transição, com trabalhos na academia e no campo.

Ingressos Vitória x Confiança

As vendas para o público geral seguem abertas exclusivamente pela internet. Só nesta segunda-feira que os torcedores poderão adquirir as entradas em pontos físicos, que ainda serão confirmados.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste; Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

(21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão; Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão; Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão;

